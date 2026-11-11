Gouverneur: Tote bei Luftangriff auf ukrainische Hafenstadt
dpa-AFX · Uhr
ODESSA (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Tschornomorsk bei Odessa sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Die Drohne habe einen Markt im Stadtzentrum getroffen, teilte der Gouverneur des Gebietes Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben.
Über die Hafenstadt am Schwarzen Meer laufen ukrainische Getreideexporte. Sie ist deshalb immer wieder Ziel russischer Angriffe, weil Moskau den Schiffsverkehr in die Ukraine und aus der Ukraine blockieren will. Bei den Schiffen unterstellt das russische Militär jeweils, sie transportierten Güter für die ukrainische Armee./fko/DP/he
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