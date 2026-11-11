Grand City Properties erhöht Gewinnprognose nach LEG-Einstieg

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties (GCP) hat nach seinem Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien wie erwartet die Prognose für das operative Ergebnis leicht erhöht. Der operative Gewinn (FFO I) soll im laufenden Jahr jetzt zwischen 185 und 195 Millionen Euro liegen, wie die SDax notierte Aroundtown-Tochter am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Damit wurde die Prognosespanne um zehn Millionen Euro erhöht. 2025 hatte GCP operativ 188 Millionen Euro verdient. Das Unternehmen hält seit Kurzem rund 20 Prozent an LEG und betrachtet das Aktienpaket als Finanzinvestition. Bei der Bekanntgabe des LEG-Einstiegs im Oktober hatte Grand City Properties bereits mitgeteilt, dass sich die Beteiligung positiv auf das operative Ergebnis auswirken wird./zb/stk