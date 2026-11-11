Grüne begrüßen Merz-Bekenntnis zum Emissionshandel - Kritik an COP-Absage

Berlin, 10. ⁠Nov (Reuters) - Die Grünen haben ein Bekenntnis von Bundeskanzler Friedrich Merz zum europäischen Emissionshandel (ETS) begrüßt und ihn aufgefordert, sich auch bei anderen EU-Staaten für den Klimaschutz einzusetzen. "Es bleibt falsch, dass Merz nicht zur ‌Klimakonferenz fährt", sagte Grünen-Klimaexpertin Lisa Badum am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Trotzdem begrüße ich, dass er sich auf EU-Ebene endlich einmal klar ⁠zum Klimaschutz ⁠äußert." Merz müsse jetzt auch Italien und Polen von seinem Kurs überzeugen. Auf seine Worte müssten Taten folgen - der Schutz von Unternehmen, die beim Klimaschutz vorangingen, ein verlässlicher Start des Emissionshandels für Gebäude und Verkehr sowie ein sozialer Ausgleich für ‌Verbraucher.

Merz hatte sich in einem Schreiben vom ‌6. November an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für den Erhalt des europäischen Emissionshandels ausgesprochen. "Der ETS ist ein gut funktionierendes, marktwirtschaftliches System, ⁠das wir nicht in Frage stellen dürfen", heißt es in dem ‌Reuters vorliegenden Brief. Europäische Unternehmen hätten ⁠ihre Geschäftsmodelle auf verlässliche CO2-Preissignale ausgerichtet. Bei der anstehenden Reform des Emissionshandels für Industrie und Energiewirtschaft (ETS 1) müsse zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt werden. Weitere Änderungen am ‌geplanten zweiten Emissionshandel (ETS 2) für ⁠Gebäude und Straßenverkehr lehnte der ⁠CDU-Politiker dagegen ab. Dessen Start war bereits auf 2028 verschoben worden.

Die Äußerungen fallen zusammen mit dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Rahmen der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Zu dem zweitägigen "Leaders Summit" werden ab Mittwoch rund 80 Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva. Merz nimmt ebenso wie Frankreichs ⁠Präsident Emmanuel Macron nicht teil.

(Bericht von Holger Hansen. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)