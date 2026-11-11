Hapag-Lloyd hebt erneut Prognose an - Nachfrage und Frachtraten hoch

München/Berlin, 11. ⁠Nov (Reuters) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hebt ihre Gewinnprognose zum dritten Mal in diesem Jahr an. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde 2026 nun bei 1,7 bis 2,1 Milliarden Euro erwartet, teilte das Hamburger Unternehmen am Mittwoch mit. "Vor dem Hintergrund weiterhin robuster Spot-Frachtraten liegt die Geschäftsentwicklung im ‌vierten Quartal über den bisherigen Erwartungen", hieß es zur Begründung. Die prekäre Sicherheitslage im Seegebiet Nahost kostet die Reeder zwar viel Geld, das wird aber durch höhere Spotraten ⁠und deutlich höhere ⁠Transportmengen aus Asien mehr als ausgeglichen. Hapag-Lloyd legt am Donnerstag Zahlen für das dritte Quartal vor.

Die weltweite Nummer fünf hatte ihre Jahresprognose erst Ende September nach oben geschraubt, damals auf 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro. In das Jahr 2026 war Hapag-Lloyd noch mit der Befürchtung gegangen, dass ein Verlust von bis zu 1,3 Milliarden Euro auflaufen könnte.

Hapag-Lloyd ist ‌mit der wachsenden Zuversicht in der europäischen Logistikbranche nicht ‌allein, da anhaltende Störungen der Lieferketten die Kapazitäten verknappen und die Frachtraten in die Höhe treiben. Die Spotraten für Container aus China auf dem Weg an die US-Ostküste erreichten inzwischen sogar wieder ⁠das Niveau aus der Zeit, als Corona den Welthandel komplett aus dem Tritt gebracht hatte. ‌Zu den schon seit Langem andauernden Umleitungen um ⁠das Rote Meer kämen Staus in asiatischen Häfen und Beschränkungen am Panamakanal, sagte Morningstar-Analyst Ben Slupecki.

Das Jahr sei für Containerschifffahrts- und Logistikunternehmen viel besser verlaufen als erwartet, erklärte der leitende Volkswirt Rico Luman von ING Research. Der Ausblick für ‌die Containernachfrage im Jahr 2027 bleibe zudem ⁠günstig. Die Probleme in der für den ⁠Erdöltransport wichtigen Straße von Hormus betreffen die Containerreederei Hapag-Lloyd weniger. Aber wegen Attacken jemenitischer Rebellen im Roten Meer hat das Hamburger Unternehmen wie die meisten Großreedereien lange die wichtige Asien-Europa-Route durch den Suezkanal gemieden und stattdessen Schiffe über die Südspitze Afrikas umgeleitet, was die Kosten, aber eben auch die Frachtraten in die Höhe treibt.

Zuletzt nahm Hapag-Lloyd mit der dänischen Partnerreederei Maersk vereinzelte Liniendienste durch den Suezkanal wieder auf. Maersk hatte vergangene Woche einen Gewinnsprung im dritten Quartal gemeldet und ebenfalls zum dritten Mal 2026 die ⁠Prognose erhöht.

Bericht von Alexander Hübner, Amir Orusov und Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).