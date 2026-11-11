Hapag-Lloyd hebt zum dritten Mal Gewinnprognose an

München, 11. ⁠Nov (Reuters) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hebt ihre Gewinnprognose zum dritten Mal in diesem Jahr an. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde nun bei 1,7 bis 2,1 Milliarden ‌Euro erwartet, teilte das Hamburger Unternehmen am Mittwoch mit. "Vor dem Hintergrund weiterhin robuster Spot-Frachtraten liegt die Geschäftsentwicklung im vierten ⁠Quartal ⁠über den bisherigen Erwartungen", hieß es zur Begründung. Die weltweite Nummer fünf hatte die Prognose erst Ende September nach oben geschraubt, damals auf 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro. In das Jahr 2026 gegangen war Hapag-Lloyd noch ‌mit der Befürchtung, dass ein Verlust ‌von bis zu 1,3 Milliarden Euro auflaufen könnte.

Der Krieg am Persischen Golf kostet die Reeder wegen der schwierigen Sicherheitslage in ⁠der Region zwar viel Geld, das wird aber durch höhere ‌Spotraten und deutlich höhere ⁠Transportmengen aus Asien mehr als ausgeglichen. Der Iran-Krieg stört den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, Angriffe von Huthi-Milizen im Roten Meer behindern dort den ‌Transport. Wegen der Attacken der ⁠jemenitischen Rebellen meiden die meisten ⁠Reedereien die wichtige Asien-Europa-Route durch den Suezkanal und leiten ihre Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas um. Die längeren Fahrzeiten verknappen Kapazitäten und verteuern die Transporte. Zuletzt hatte Hapag- Lloyd mit der dänischen Partnerreederei Maersk vereinzelte Liniendienste durch den Suezkanal wieder aufgenommen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)