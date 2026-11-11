Hims & Hers: Die Aktie bleibt nach dem Kurseinbruch teuer

Was bewegt die Aktie?

Hims & Hers hat einen Umsatz von 890 Millionen US-Dollar erzielt und die Erwartungen damit um 2,5 Millionen US-Dollar verfehlt. Deutlicher fällt die Abweichung beim Ergebnis je Aktie aus: Statt eines erwarteten Gewinns von 0,06 US-Dollar steht ein Verlust von 0,14 US-Dollar. Damit enttäuscht das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis, wobei die Umsatzabweichung vergleichsweise gering ausfällt.

Besonders schwer wiegt die Entwicklung der Abonnentenzahl, die gegenüber dem Vorquartal um 100.000 auf 2,8 Millionen sinkt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das weiterhin einem Zuwachs von rund 13 Prozent. Der Vergleich zum unmittelbar vorhergehenden Quartal zeigt jedoch einen Kundenrückgang und verschlechtert damit die Ausgangslage für die Aktie.

Hinzu kommt die gesenkte Umsatzprognose: Hims & Hers reduziert das obere Ende der Spanne von 3,3 auf 3,15 Milliarden US-Dollar. Die Untergrenze hebt das Unternehmen zugleich nur geringfügig an. Die engere Prognosespanne verbindet damit eine weitgehend stabile Untergrenze mit einer deutlich niedrigeren Obergrenze und verstärkt die Enttäuschung über die Geschäftsentwicklung.

Auch das Angebot von Produkten des Herstellers Eli Lilly schafft derzeit wenig zusätzliche Attraktivität. Patienten erhalten entsprechende Medikamente inzwischen ebenfalls über andere Anbieter sowie nach ärztlicher Verschreibung in Apotheken. Für Hims & Hers erschwert diese breite Verfügbarkeit die Ausgangslage, während zugleich die Zahl der Abonnenten gegenüber dem Vorquartal zurückgeht.

Eine mögliche zusätzliche Umsatzquelle sind Peptide, deren Vertrieb im großen Umfang eine entsprechende Genehmigung voraussetzt. Erhält Hims & Hers diese Genehmigung, könnte daraus ein neuer Umsatzbeitrag entstehen. Bis dahin bestimmen die gesunkenen Kundenzahlen, der Verlust je Aktie und die reduzierte Umsatzprognose die schwache operative Lage.

Charttechnik

Die Aktie hat zunächst eine übergeordnete Trendlinie und anschließend auch die jüngsten Zwischentiefs unterschritten. Die zwischenzeitliche Stabilisierung erscheint damit als Konsolidierung innerhalb der Abwärtsbewegung.

Als nächstes Abwärtsszenario kommt das Schließen der Kurslücke bei 15,50 US-Dollar infrage. Anschließend verdient der Bereich um 14 US-Dollar Aufmerksamkeit. Oberhalb von 26 US-Dollar würde sich das Chartbild deutlich verbessern.

Martins Einschätzung

Die gesenkten Ergebniserwartungen haben das Kurs/Gewinn-Verhältnis trotz fallender Kurse auf über 40 steigen lassen. Damit liegt die Bewertung über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Angesichts der schwächeren Geschäftslage erscheint ein Verhältnis um 20 realistischer.

Weitere Kursverluste bleiben das wahrscheinlichere Szenario. Erst eine Bodenbildung im Bereich um 14 US-Dollar könnte für sehr risikobereite Händler einen spekulativen Einstieg interessant machen. Dafür braucht es eine erkennbare Stabilisierung des Kurses.