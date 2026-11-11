Ifo: Deutschland und Europa hinken bei Startup-Aktivitäten USA weit hinterher

Berlin, 11. ⁠Nov (Reuters) - Deutschlands Hochschulen bringen einer Studie zufolge viel weniger Gründer hervor als die Spitzenstandorte in Großbritannien und den USA. "In Europa und in Deutschland gibt es zu wenige Spitzenuniversitäten, die ‌im weltweiten Wettbewerb um Wagniskapital in der ersten Liga mitspielen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Mittwoch zu einer ⁠Auswertung des ⁠Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts zu Gründern und Wagniskapital basierend auf Zahlen des Datendienstleisters PitchBook. Im Umfeld der Stanford University kommen demnach jährlich rund 14 mit Wagniskapital finanzierte Gründer auf 1000 Studierende, in Cambridge, dem europäischen Spitzenreiter, sind es 3,5, ‌in München sind es nur 0,5.

In ‌den USA erreichen neben Stanford auch Philadelphia und Boston mit je rund fünf Gründern pro Jahr auf 1000 Studierende hohe ⁠Werte. In Europa folgen auf Cambridge die Standorte Oxford (2,1), St. ‌Gallen (1,5) und London (1,3). Berlin kommt ⁠den Angaben zufolge nur auf 0,2. "Unsere Auswertung zeigt, dass sich Gründungen stark auf einzelne Universitätsstandorte konzentrieren, während die großen kontinentaleuropäischen Volkswirtschaften vergleichsweise wenige Gründeruniversitäten aufweisen", ‌erklärte Oliver Falck, Leiter ⁠des Ifo-Zentrums für Innovationsökonomik und ⁠Digitale Transformation.

In Europa ausgebildete Gründer sammeln laut Ifo in den USA in den ersten fünf Jahren rund 5,3-mal so viel Wagniskapital ein wie bei einer Gründung in der EU. Die Studienautoren empfehlen, Spitzenuniversitäten stärker zu fördern, Ausgründungen zu erleichtern, mehr privates Kapital zu mobilisieren und die Kosten des Scheiterns zu senken.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert ⁠von Myria Mildenberger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)