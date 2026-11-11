Infineon: Starkes Wachstum spricht für steigende Kurse

Was bewegt die Aktie?

Infineon hat den Umsatz in den zuletzt gemeldeten Zahlen um zwölf Prozent auf etwas mehr als 16 Milliarden Euro gesteigert. Der Nettogewinn stieg zugleich um 50 Prozent von rund einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro. Damit fällt der Gewinnzuwachs deutlich stärker aus als der Umsatzanstieg. Besonders stark entwickelt sich das Geschäft mit Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI).

Der Umsatz im Rechenzentrumsbereich hat sich mehr als verdoppelt und erreicht inzwischen 1,7 Milliarden Euro. Gemessen am Gesamtumsatz von über 16 Milliarden Euro macht dieser Bereich bislang einen vergleichsweise kleinen Teil des Geschäfts aus. Für 2026/27 soll der KI-Umsatz auf vier Milliarden Euro steigen. Damit würde dieser Bereich rund 20 Prozent zum erwarteten Konzernumsatz beitragen und innerhalb des Unternehmens deutlich an Bedeutung gewinnen.

Für 2026/27 erwartet Infineon insgesamt ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf rund 20 Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge soll zugleich von 19,7 auf 25 Prozent steigen. Zum erwarteten Umsatzanstieg kommt damit eine höhere Marge hinzu; außerdem besteht die Erwartung weiter steigender Dividenden. Die besonders starken Auftragseingänge bei KI-Chips stützen die positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung, denn die Bestellungen entwickeln sich noch stärker als die bereits deutlich gestiegenen Geschäftszahlen.

Die Kursreaktion auf die Zahlen zeigt zugleich, wie schnell sich die Stimmung ändern kann. Nach einem höheren Handelsstart gab die Aktie ihre anfänglichen Gewinne im Tagesgeschäft wieder ab. Am Folgetag startete sie erneut mit einer Kurslücke nach oben, wobei die Stärke wesentlich aus dem US-Markt kommt. Falls Anleger dort höhere Technologiekurse zum Abbau ihrer Positionen nutzen, könnte das auch die Infineon-Aktie belasten.

Charttechnik

Nach dem deutlichen Rücksetzer hat die Aktie das frühere Zwischenhoch bei 47,50 Euro getestet. Die bisherige Wochenkerze zeigt eine positive Umkehrformation. Bleibt diese bis zum Ende der Woche bestehen, könnte daraus ein weiterer deutlicher Kursanstieg entstehen.

Martins Einschätzung

Die Aussichten für die Infineon-Aktie sind positiv. Stark steigende Gewinne, hohe Auftragseingänge und die erwartete Verbesserung der Marge sprechen für steigende Kurse. Zusätzliche charttechnische Unterstützung entsteht, wenn die positive Umkehrformation zum Wochenschluss Bestand hat.