IRW-News: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics sichert sich exklusive weltweite Lizenz für die Plattform Artemis.AI zur Erforschung von onkologischen Wirkstoffen im Bereich der DNA-Schadensreaktion (DDR)

IRW-PRESS: Rakovina Therapeutics Inc.: Rakovina Therapeutics sichert sich exklusive weltweite Lizenz für die Plattform Artemis.AI zur Erforschung von onkologischen Wirkstoffen im Bereich der DNA-Schadensreaktion (DDR)

Dauerhafte, gebührenfreie und exklusive Lizenz für die DDR-basierte Onkologie samt aller zukünftigen Plattformoptimierungen, im Tausch gegen Rakovina-Aktien im Wert von 1,0 Mio. CAD

VANCOUVER, British Columbia, den 10. November 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein Biopharmaunternehmen, das innovative Krebstherapien durch KI-gestützte Wirkstoffforschung vorantreibt, hat heute den Abschluss einer Software-Lizenzvereinbarung (der Lizenzvertrag) mit dem Privatunternehmen Artemis Therapeutics Inc. (Artemis) bekannt gegeben, mit der sich Rakovina eine exklusive, weltweite und unbefristete Lizenz (Lizenz) zur Nutzung der Plattform Artemis.AI sichert. Es handelt sich um eine von Artemis entwickelte Plattform für künstliche Intelligenz (KI), Computerchemie und maschinelles Lernen, einschließlich einer Deep Docking-Technologie zur Erforschung und Entwicklung von onkologischen Wirkstoffen, die auf die DNA-Schadensreaktion (DDR) abzielen.

Die Lizenz deckt den gesamten Bereich der DDR-basierten Onkologie ab, auch die Zielstrukturen der aktuellen Programme von Rakovina. Rakovina bezahlt die Lizenzkosten in zwei Tranchen, wobei keine Bargebühren, Royalties oder Meilensteinzahlungen anfallen. Alle vom Unternehmen entdeckten Wirkstoffe verbleiben im Eigentum von Rakovina.

Diese Exklusivlizenz für Artemis.AI samt aller zukünftigen Plattformoptimierungen in diesem Bereich sichert Rakovina einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil auf dem Gebiet der DDR-basierten Onkologie, so Kim Oishi, Chief Executive Officer von Rakovina Therapeutics. Ebenso wichtig sind die Menschen hinter der Plattform. Dr. Cherkasov und das Artemis-Team unter der Leitung von Frank Holler können auf beeindruckende Erfolge in der KI-gestützten Wirkstoffforschung verweisen; sie werden eng mit den Wissenschaftlern von Rakovina unter der Leitung von Dr. Mads Daugaard zusammenarbeiten. Unser Team wurde zudem durch die jüngsten Aufnahmen von Dr. Ranjit Bindra, Scientific Director des Yale Brain Tumor Center, in unseren Wissenschaftlichen Beirat und von Professorin Petra Hamerlik, Lehrstuhlinhaberin für Translationale Neuroonkologie an der Universität Manchester und ehemalige Leiterin der CNS-Krebsforschung bei AstraZeneca, in unser Board of Directors weiter verstärkt. Durch die Verbindung von erstklassiger KI mit fundierter DDR-basierter Biologie und strenger experimenteller Validierung wollen wir computergestützte Designs in Wirkstoffkandidaten umwandeln, die bereit für eine Partnerschaft mit einem Pharmaunternehmen sind.

Die Technologie hinter Artemis.AI kann mit einer beachtlichen Erfolgsbilanz aufwarten. Die mit Hilfe der Plattform ermittelten Wirkstoffkandidaten wurden an Pharmaunternehmen lizenziert und haben es in klinische Studien geschafft. Das Team von Dr. Cherkasov hat zwei internationale CACHE-Wettbewerbe zur Wirkstoffforschung gewonnen und in diesem Jahr ein virtuelles Screening von einer Billion Molekülen abgeschlossen, bei dem es sich unseres Wissens um das erste dieser Art handelt, erläutert Frank Holler, Executive Chairman und Chief Executive Officer von Artemis. Im Rahmen jeder Kooperation ist es unser Ziel, die Plattform mit Partnern zusammenzubringen, die über fundierte Kenntnisse ihrer Zielstrukturen und entsprechende Laborkapazitäten zur Validierung der KI-generierten Wirkstoffe verfügen und am Erfolg der ermittelten Kandidaten teilhaben. Genau diese Kompetenz bringt Rakovina in die DNA-Schadensreaktion ein, und unsere Option zur gemeinsamen Entwicklung ausgewählter Kandidaten eröffnet beiden Unternehmen die Möglichkeit der gemeinsamen Wertschöpfung.

Wichtigste Lizenzbedingungen

Geltungsbereich. Exklusive, weltweite und dauerhafte Nutzung der Plattform Artemis.AI für die Erforschung und Entwicklung von onkologischen Wirkstoffkandidaten im Bereich der DDR, einschließlich aller Updates und Plattformoptimierungen sowie aller potenziellen Plattformen, die Artemis zu einem späteren Zeitpunkt lizenziert oder erwirbt. Die Plattform wird auf den Servern von Artemis gehostet. Bis zu zehn Stunden fachlicher Support pro Monat sind inkludiert.

Eigentum und Wirtschaftlichkeit. Rakovina behält seine bestehenden Wirkstoffe und Programme, ist Eigentümer der über die Plattform generierten Wirkstoffe und Daten und kann dafür Patentschutz beantragen. Für von Rakovina entdeckte Wirkstoffe fallen keine Lizenzgebühren oder Meilensteinzahlungen an, es sei denn, diese unterliegen einer separaten Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung. Artemis bleibt Eigentümer der Plattform.

Option zur gemeinsamen Entwicklung. Artemis verfügt über eine 60-tägige Option zur gemeinsamen Entwicklung aller von Rakovina zur Ausarbeitung ausgewählten und über die Plattform generierten Wirkstoffe, wobei eine Aufteilung der Kosten, Risiken und potenziellen Gewinne entsprechend den jeweiligen Beiträgen der beiden Parteien vorgesehen ist. Von Artemis abgelehnte Wirkstoffe und ohne die Plattform entwickelte Programme bleiben zur Gänze im Besitz von Rakovina.

Exklusivität. Die Lizenz kann in eine nicht-exklusive Lizenz umgewandelt werden, wenn Rakovina 18 Monate hintereinander kein aktives Programm auf der Plattform durchführt und innerhalb von 90 Tagen nach Benachrichtigung durch Artemis auch kein solches Programm startet.

Gegenleistung. Rakovina wird Artemis Stammaktien (die Aktien) mit einem fiktiven Gesamtwert von 1.000.000 CAD in zwei Tranchen ausgeben: (i) 2.500.000 Aktien zu einem fiktiven Preis von 0,20 CAD pro Aktie innerhalb von 10 Tagen nach der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV); und (ii) Aktien im Wert von 500.000 CAD zu einem fiktiven Preis, der dem höheren Wert aus 0,265 CAD und dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Ausgabe entspricht (maximal 1.886.792 Aktien), am späteren der beiden Termine: dem ersten Jahrestag des Inkrafttretens oder der Genehmigung durch die TSXV. Die maximale Anzahl von 4.386.792 Aktien entspricht etwa 9,9 % der derzeit ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Rakovina. Ohne vorherige Zustimmung der Aktionäre werden keine Aktien ausgegeben, die Artemis zu einer Kontrollperson (im Sinne der TSXV-Richtlinien) machen würden. Für die Aktien gilt eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe. Es sind keine Vermittlergebühren zu zahlen.

Der Lizenzvertrag tritt am 9. November 2026 in Kraft. Die Ausgabe der Aktien steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV; wird die Genehmigung verweigert und kann sie nicht innerhalb von 90 Tagen eingeholt werden, kann jede der Parteien den Lizenzvertrag kündigen. Die Lizenz begründet für sich genommen weder eine Vereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung eines Wirkstoffs noch gewährleistet sie, dass Wirkstoffkandidaten identifiziert, validiert oder zugelassen werden.

Offenlegung von Beziehungen zu nahestehenden Personen

Die Lizenz stellt gemäß den Richtlinien der TSXV eine Transaktion mit nahestehenden Personen dar, da Insider von Rakovina Beteiligungen an Artemis halten. Frank Holler, ein Direktor von Rakovina, ist Executive Chairman, Chief Executive Officer und Direktor von Artemis. Dr. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina, ist Mitbegründer, Direktor und Chief Scientific Officer von Artemis. Kim Oishi, Chief Executive Officer und Direktor von Rakovina, ist Direktor von Artemis. Darüber hinaus ist Dr. Artem Cherkasov, Mitbegründer, Direktor und Chief Technology Officer von Artemis, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Rakovina. Yevgeniy Meshcherekov, Direktor von Rakovina, ist Direktor von Downstream Holdings Ltd., einem Anteilseigner von Artemis. Herr Holler, Dr. Daugaard, Herr Oishi und Dr. Cherkasov sind jeweils direkt oder indirekt bedeutende Anteilseigner von Artemis.

Herr Holler, Herr Meshcherekov und Herr Oishi legten ihre Interessen offen und enthielten sich bei der Abstimmung über die Lizenz der Stimme. Die Lizenz wurde von den Direktoren von Rakovina, die keine nahestehenden Personen sind, geprüft und genehmigt. Bei ihrer Prüfung berücksichtigten die nicht verbundenen Direktoren unter anderem eine vom Management erstellte Analyse des beizulegenden Zeitwerts der Lizenz, die unter Anwendung von Kosten-, Ertrags- und Marktansätzen erstellt wurde, sowie die Bedingungen der Gegenleistung in Form von Vergütungsaktien, den Umfang des Anwendungsbereichs, die Option zur gemeinsamen Entwicklung und die Exklusivitätsbestimmungen; sie kamen zu dem Schluss, dass die Bedingungen der Lizenz angemessen sind und im besten Interesse von Rakovina liegen. Bei der Analyse handelt es sich um eine Schätzung des Managements und nicht um eine unabhängige Bewertung oder Fairness Opinion.

Die Lizenz kann eine Related Party Transaction im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) darstellen. Rakovina stützt sich auf die Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101, da weder der beizulegende Zeitwert des Gegenstands der Transaktion noch der beizulegende Zeitwert der Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung von Rakovina übersteigt. Rakovina hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen mehr als 21 Tage vor Abschluss des Lizenzvertrags eingereicht, da die Bedingungen erst kurz vor der Unterzeichnung endgültig festgelegt wurden. Die Lizenz unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die TSXV.

Über das Team von Artemis

Artemis wird von Frank Holler, Executive Chairman und Chief Executive Officer, und Dr. Artem Cherkasov, Mitbegründer und Chief Technology Officer, geleitet. Herr Holler ist Mitbegründer und ehemaliger President und Chief Executive Officer der ID Biomedical Corporation, die von GSK für 1,7 Mrd. CAD übernommen wurde, ein Gründungsdirektor von Angiotech Pharmaceuticals und ehemaliger President und Chief Executive Officer von Xenon Pharmaceuticals. Dr. Cherkasov ist Inhaber eines Tier-1-Forschungslehrstuhls in Kanada für präzisionsonkologische Wirkstoffentwicklung, Professor an der University of British Columbia (UBC) und Leiter des Therapeutics Development Core am Vancouver Prostate Centre. Er ist Mitautor von über 200 wissenschaftlichen Publikationen und 80 Patentanmeldungen; acht seiner Wirkstoffkandidaten wurden an Pharmaunternehmen lizenziert. Sein Team hat das Deep Docking-Verfahren entwickelt, mit dem über 40 Milliarden Moleküle gescreent wurden und das bei zwei internationalen CACHE-Wettbewerben, für Morbus Parkinson und COVID-19, den ersten Platz belegte. Dr. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina, ist ebenfalls Mitbegründer und Chief Scientific Officer von Artemis.

Mitglieder im Beirat von Artemis sind: Dr. Alexander Tropsha, ein führender Forscher im Bereich Chemoinformatik und prädiktive Modellierung an der UNC Eshelman School of Pharmacy, der als Preisträger des Herman-Skolnik-Preises 2027 der American Chemical Society ausgewählt wurde; Dr. Poul Sorensen, Distinguished Scientist bei BC Cancer und Professor für Pathologie an der UBC, dessen Entdeckung der NTRK-Genfusion die Grundlage für die tumorunabhängige Krebstherapie Larotrectinib bildete; Dr. S. Larry Goldenberg, Professor für Urologische Wissenschaften an der UBC und Mitglied des Order of Canada und des Order of British Columbia; sowie Jordan Zwick, Chief Business Officer von Mirador Therapeutics.

Über Artemis Therapeutics Inc.

Artemis Therapeutics Inc. ist ein privat geführtes Biotechnologieunternehmen, das computergestützte Ansätze unter Einsatz der KI für die Wirkstoffforschung entwickelt. Artemis ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten Forschung in den Bereichen Computerchemie, Molekülmodellierung und KI-gestützte Wirkstoffentwicklung unter der Leitung von Dr. Artem Cherkasov und seinen Mitarbeitern an der UBC. Artemis hat sich zum Ziel gesetzt, computergestützte Entdeckungen mit biologischer Validierung und der Weiterentwicklung vielversprechender therapeutischer Kandidaten zu verbinden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.artemistherapeutics.ai.

Über Rakovina Therapeutics Inc.

Rakovina Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Forschungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Krebstherapien spezialisiert hat. Die Grundlage unserer Arbeit bilden einzigartige Technologien auf Basis künstlicher Intelligenz (KI), die gezielt an der DNA-Schadensreaktion ansetzen. Mit Hilfe von KI können wir Wirkstoffkandidaten nun deutlich schneller prüfen und optimieren als je zuvor.

Das Unternehmen hat eine Pipeline neuartiger Inhibitoren der DNA-Schadensreaktion aufgebaut und verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit mit pharmazeutischen Partnern einen oder mehrere Wirkstoffkandidaten in klinische Studien am Menschen zu überführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rakovinatherapeutics.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rakovina Therapeutics Inc.

Kim Oishi

CEO

Kim.oishi@rakovinatherapeutics.com

Mark Mitchell

Communications

IR@rakovinatherapeutics.com

Artemis Therapeutics Inc.

Vanessa Ooms

Communications

Vanessa@artemistherapeutics.ai

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Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen von Rakovina Therapeutics:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und dessen Geschäftstätigkeit, darunter unter anderem Aussagen zum vorgesehenen Geschäftsplan des Unternehmens sowie sonstige Aussagen. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie plant, wird erwartet, erwartet, vorgesehen, beabsichtigt, zieht in Erwägung, rechnet mit, glaubt oder schlägt vor oder Varianten (einschließlich negativer Varianten) solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder anhand von Aussagen darüber, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, sollten oder werden. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements. Die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Zeitpunkten oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf die biopharmazeutische Industrie, wirtschaftliche Faktoren, regulatorische Faktoren, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum und Wettbewerb. Zu diesen Risiken zählen unter anderem die Fähigkeit, die Genehmigung der Aktienausgabe durch die TSXV zu erhalten, der fortgesetzte Betrieb von Artemis und dessen fortbestehendes Recht zur Lizenzierung der Plattform, die mögliche Umwandlung der Lizenz in eine nicht-exklusive Lizenz, die Leistungsfähigkeit und der Nutzen von KI-gestützten Entdeckungstools, die Fähigkeit, vielversprechende Wirkstoffe zu identifizieren und unabhängig zu validieren, Überlegungen zum geistigen Eigentum sowie die Verfügbarkeit geeigneter Partner für die gemeinsame Entwicklung oder die Vermarktung.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Für eine umfassendere Erörterung aller geltenden Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen werden die Leser auf die jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ verwiesen. Kopien der Unterlagen sind über die Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abrufbar.

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