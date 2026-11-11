Kabinett beschließt weitere Maßnahmen zur Sicherung der Gasversorgung

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 11. Nov (Reuters) - Die Bundesregierung will mit zusätzlichen Maßnahmen die Versorgung mit Erdgas in Deutschland absichern. Das Kabinett beschloss dazu am Mittwoch die Einführung einer strategischen Gasreserve und ein Eckpunktepapier des Wirtschaftsministeriums. Dem Reuters vorliegenden Papier zufolge wird unter anderem die Einführung von Lieferantenverpflichtungen zur Wintervorsorge vorbereitet. Bei der Gasreserve hält Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in ihrem Reuters vorliegenden Gesetzentwurf an einer Finanzierung durch eine Umlage auf Kunden ‌fest. Die einmaligen Kosten für den Aufbau der Reserve werden darin auf 1,26 bis 1,81 Milliarden Euro geschätzt.

Die Gasreserve soll die Versorgung bei schweren Krisen wie Sabotage absichern. "Die strategische Gasreserve versichert uns nicht gegen hohe Preise, sondern gegen Krisensituationen", ⁠sagte Reiche in Berlin. ⁠Sie solle ausschließlich nach Ausrufung der Gas-Notfallstufe eingesetzt werden. Zugleich betonte das Ministerium, Händler, Versorger und Großverbraucher blieben selbst für ihre Wintervorsorge und die Erfüllung ihrer Lieferverpflichtungen verantwortlich.

Der Grünen-Politiker und frühere Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner warf dem Ministerium Versäumnisse vor. "Die Speicher sind dieses Jahr auf einem historischen Tiefstand. Das Ministerium handelt zu spät", sagte Kellner Reuters. "Die Gasreserve ist notwendig, sie sichert bei schweren Störungen. Noch wichtiger wäre eine Bundesregierung, die loskommt vom teuren und klimazerstörenden Gas."

GASSPEICHER ZU 58,5 PROZENT GEFÜLLT

Die deutschen Gasspeicher waren nach ‌den jüngsten verfügbaren Daten der europäischen Plattform AGSI am 9. November zu 58,5 ‌Prozent gefüllt. Ein Jahr zuvor waren es zum gleichen Zeitpunkt 74,8 Prozent, 2024 sogar 96,9 Prozent. Wirtschaftsministerium und Bundesnetzagentur verweisen darauf, dass die Gasspeicher angesichts zusätzlicher Importe von Flüssigerdgas an Bedeutung verloren hätten. "Ja, die Gasspeicher sind derzeit weniger stark gefüllt als in den vergangenen Jahren, aber ⁠die Speicherstände entscheiden heute nicht mehr allein über unsere Versorgungssicherheit", sagte Reiche.

Dennoch sieht das Ministerium nun die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Sicherung ‌der Versorgung. Die Eckpunkte sehen auch die Fortführung von Ausschreibungen zur ⁠Absicherung von Gasreserven vor. Die Bundesnetzagentur solle die Versorgungslage besser überwachen. Geprüft werden sollen demnach auch zusätzliche Regelungen zur Gasversorgung von Kraftwerken und wichtigen Industriebetrieben.

Ein Ministeriumssprecher bestätigte, dass die Regierung ergänzende Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit der Erdgasversorgung ergreifen werde. Das beinhalte die Vorbereitung einer Lieferantenverpflichtung zur Absicherung der Wintervorsorge. Dazu werde sich die Bundesregierung für ‌einen europäischen Rechtsrahmen einsetzen und unmittelbar im Anschluss eine nationale Lieferantenverpflichtung ⁠einführen.

GASRESERVE: KOSTENSCHÄTZUNG VON BIS ZU 1,8 MRD EURO

Laut dem ⁠Reuters vorliegenden Entwurf für die Reserve wird derzeit von einem Umfang von 24 Terawattstunden Erdgas ausgegangen. Reiche hält an einer Finanzierung über eine Umlage fest, die an die Gaskunden weitergegeben werden kann. Für einen typischen Haushalt im Einfamilienhaus werden zusätzliche Kosten von jährlich 5,80 bis 9,40 Euro veranschlagt.

Zur Zwischenfinanzierung des Gaseinkaufs, des Transports und der Einspeicherung sei ein Kredit der Förderbank KfW vorgesehen, erklärte das Ministerium. Die Regierung werde prüfen, ob besonders energieintensive Unternehmen gezielt entlastet werden könnten, und dazu auf die EU-Kommission zugehen.

Die neue Reserve soll die bisherigen gesetzlichen Füllstandsvorgaben für Gasspeicher ablösen. Der Branchenverband BDEW begrüßte die Gasreserve grundsätzlich, sprach sich aber für eine Finanzierung aus dem Bundeshaushalt aus. Dies sei sachgerecht, da die Reserve nicht nur den Gaskunden, ⁠sondern der gesamten Volkswirtschaft zugutekomme. Bei der konkreten Ausgestaltung und möglichen zusätzlichen Verpflichtungen für Gaslieferanten müsse die Branche frühzeitig einbezogen werden.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)