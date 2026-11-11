Karneval startet - Köln bereitet sich auf Jecken-Ansturm vor

KÖLN (dpa-AFX) - An diesem Mittwoch ist wieder der 11. 11., und dementsprechend beginnt in den rheinischen Karnevalshochburgen um Punkt 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison. Gegner des organisierten Frohsinns können sich damit trösten, dass diese Saison - oder Session, wie die Karnevalisten sagen - diesmal außergewöhnlich kurz ist: Aschermittwoch ist schon am 10. Februar.

Besonders Köln rechnet wieder mit einem großen Zulauf an Partytouristen. Mit gut 1.000 Polizisten, 450 Ordnungsamtsmitarbeitern und etwa 1.200 Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsunternehmens will die Stadt den erwarteten Ansturm auffangen. "Wir erwarten am 11.11. mehrere Zehntausend Jeckinnen und Jecke", sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Dirk Käsbach. Schwerpunkte der Feiern sind der Bereich um die Zülpicher Straße - das sogenannte "Kwartier Latäng" - und neuerdings auch die Südstadt. Da allerdings Regen angesagt ist, könnte sich das Feiern schwerpunktmäßig von der Straße in die Kneipen verlagern.

In Düsseldorf beginnt der Tag mit dem traditionellen "Hoppeditz-Erwachen". Um 11.11 Uhr soll die Karnevalsfigur vor dem Rathaus eine Spottrede halten./cd/DP/jha