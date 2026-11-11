KI-Comeback! OpenAI, Anthropic und CoreWeave liefern Rückenwind

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die Wall Street startet deutlich freundlicher, vor allem der Nasdaq legt kräftig zu. Rückenwind liefert heute vor allem CoreWeave. Entscheidend ist die Aussage, dass die Finanzierung durch Kundenverträge, Cashflow und rund neun Milliarden US-Dollar an erwarteten Vorauszahlungen abgesichert sei. Ein wichtiges Signal für den zuletzt angeschlagenen KI-Komplex. Taiwan Semiconductor spricht von einer weiterhin „unersättlichen“ Nachfrage nach KI-Chips, während Anthropic aufgrund starker Nachfrage seinen IPO möglicherweise sogar zu einer höheren Bewertung durchführen kann.

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