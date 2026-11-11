Klingbeil: AAA-Rating wackelt trotz hoher Schulden nicht

Berlin, 11. Nov (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung fürchtet trotz hoher Schulden für die Modernisierung der Infrastruktur und die Aufrüstung der Bundeswehr nicht um die Top-Bonitätsnote. "Das ist auch nicht in Gefahr", sagte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Mittwoch bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Die Rating-Agenturen hätten die oberste Bonitätsnote AAA für Deutschland gerade erst bestätigt. "Da wackelt auch nichts." Natürlich müsse die Regierung ihre Hausaufgaben ‌machen, um mit Reformen für mehr Wachstum und private Investitionen zu sorgen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte in Berlin, Deutschland habe allein unter den sieben führenden Industrienationen (G7) noch das AAA-Rating. "Ich will, dass das so bleibt." Die Top-Note ⁠signalisiert Investoren eine ⁠äußerst geringe Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls, wenn sie dem deutschen Staat Geld leihen. Dadurch kommt Deutschland vergleichsweise günstig an frisches Geld.

Klingbeil betonte, Deutschland sei trotz langer Niedrigzinsphase über Jahre kaputtgespart worden. Das werde gerade geändert. Nun gehe es darum, ein selbsttragendes Wachstum der Wirtschaft zu erreichen. "Wir brauchen wieder mehr private Investitionen in Deutschland", sagte der Finanzminister.

Nach den Haushaltsplanungen der Bundesregierung steigen die Zinsausgaben des Bundes von rund 30 Milliarden Euro in den Jahren 2025 und ‌2026 auf 41,9 Milliarden Euro im Jahr 2027 und 80,7 Milliarden ‌Euro 2030. Das Magazin "Spiegel" hatte zuletzt über einen internen Vermerk des Finanzministeriums berichtet, in dem Beamte vor Risiken für die Kreditwürdigkeit Deutschlands durch steigende Schulden, demografische Belastungen und schwaches Wachstum warnten. Schon die Erwartung einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit könnte demnach die ⁠Finanzierungskosten des Bundes erhöhen. Das Ministerium verwies in einer Stellungnahme aber darauf, dass die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's ‌die Bestnote erst im September und Oktober mit stabilem Ausblick ⁠bestätigt hätten.

SCHULDENQUOTE DÜRFTE MASSIV STEIGEN

"Wir sind momentan noch nicht gefährdet", sagte auch die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer. Durch die hohen Schulden könne das gute Rating aber verspielt werden. Das Expertengremium aus fünf Top-Ökonomen sagt voraus, dass die Schuldenquote in Deutschland bis 2040 auf 100 Prozent steigen könnte, sollte ‌der Kurs nicht geändert werden. Zum Vergleich: 2025 waren es ⁠63,5 Prozent. Eigentlich gilt in der EU eine ⁠Obergrenze von 60 Prozent im Verhältnis zur jeweiligen Wirtschaftsleistung eines Landes.

Schnitzer sagte, es sei eine Konsolidierung in historischem Ausmaß nötig. Mit ökonomisch geeigneten Maßnahmen - etwa der Streichung klimaschädlicher Subventionen oder der Mütterrente - könne aber lediglich ein Drittel der Haushaltslücken geschlossen werden. "Mittelfristig könnten auch Steuererhöhungen erforderlich sein." Aktuell wären sie aber falsch, es müssten zunächst die Ausgaben gesenkt werden. Die jetzige Regierung aus Union und SPD müsse harte Entscheidungen treffen und dürfe diese nicht auf die lange Bank schieben.

Laut Helena Melnikov, der Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer, sind auch Unternehmen wegen der hohen Staatsschulden in Sorge. "Laut der Finanzplanung des Bundes werden Soziales, Verteidigung und Zinsen bis 2030 ⁠bereits 80 Prozent des Haushaltes binden. Für wachstumsrelevante Ausgaben bleibt damit kaum Spielraum." Hier müsse die Bundesregierung gegensteuern.

(Bericht von Christian KrämerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)