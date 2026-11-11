Kosten bei Offshore-Projekt bremsen Vestas aus

(Reuters) - Der Windanlagen-Bauer Vestas hat Anleger im dritten Quartal enttäuscht. Der dänische Konzern verdiente operativ (Ebit vor Sondereffekten) mit 483 Millionen Euro deutlich weniger, als ‌Analysten mit 526 Millionen Euro erwartet hatten. Als Belastung hätten sich höhere Betriebskosten bei einem nicht ⁠näher genannten ⁠europäischen Offshore-Projekt erwiesen, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Für das Gesamtjahr engte Vestas daher seine Ziele etwas ein. Die operative Marge werde jetzt in einer Spanne von 7,5 bis 8,5 ‌Prozent erwartet statt sieben bis neun ‌Prozent. Beim Umsatz peilt der Konzern 20,5 bis 21,5 Milliarden Euro an statt 20 bis 22 Milliarden.

Sorgen ⁠bereitete zudem der Auftragseingang, der um 27 Prozent auf ‌3377 Megawatt (MW) einbrach und ⁠damit ebenfalls die Erwartungen verfehlte. Verantwortlich dafür war Vestas zufolge vor allem eine schwächere Nachfrage nach Windrädern an Land in den USA.

Während Vestas ‌schwächelt, brummen die ⁠Geschäfte beim deutschen Wettbewerber Siemens ⁠Energy. Dank sprudelnder Einnahmen im Geschäft mit Anlagen zur Stromerzeugung und einer Rückkehr der Windturbinentochter Gamesa in die Gewinnzone konnte der Dax-Konzern 2026 sein operatives Ergebnis vor Sondereffekten auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.