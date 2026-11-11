Kündigungsschutz: Lockerung soll frühestens 2028 greifen

- von Holger ⁠Hansen und Christian Krämer

Berlin, 11. Nov (Reuters) - In der Regierungskoalition kommt Bewegung in die umstrittene Reform des Arbeitsrechts. Das von der Union zu einer raschen Umsetzung gedrängte Arbeitsministerium präzisierte in einem Gesetzentwurf die Pläne, Unternehmen die Kündigung von Spitzenverdienern zu erleichtern und längere Befristungen von Arbeitsverträgen zu ermöglichen. Wie aus dem der Nachrichtenagentur Reuters am ‌Mittwoch vorliegenden Entwurf hervorgeht, soll die Lockerung des Kündigungsschutzes frühestens 2028 greifen. Betroffen wären Arbeitnehmer mit einem fest vereinbarten Jahresgehalt von mehr als rund 186.000 Euro nach den Rechengrößen der Sozialversicherung für 2027. ⁠Die Grenze wird ⁠jährlich angepasst.

Die Änderungen gehen auf Koalitionsbeschlüsse von Union und SPD vom Juli zurück. Aus dem von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) geführten Arbeitsministerium hieß es, das Kabinett solle das Gesetz im Dezember auf den Weg bringen. Der Entwurf werde nun regierungsintern abgestimmt. Nach der Bundestagszustimmung könnte es Anfang 2027 in Kraft treten. Eine Zustimmung des Bundesrats sei nicht erforderlich.

ARBEITGEBER POCHEN AUF WÖCHENTLICHE ARBEITSZEIT

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) begrüßte den Vorstoß. "Das ist ‌ein positives Signal", erklärte Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Dies sei "ein erster Beleg ‌dafür, dass (...) das Bundesarbeitsministerium ins Handeln kommt". Die Änderungen beim Kündigungsschutz und bei Befristungen gingen in die richtige Richtung. Die geplante Reform der Arbeitszeit mit der Einführung einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit fehle aber: "Auch und gerade ⁠hier erwarten wir kurzfristig belastbare und nachvollziehbare Vorschläge des Bundesarbeitsministers."

Bei der Kündigungsschutz-Lockerung für Spitzenverdiener ist eine Übergangsfrist von ‌15 Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes vorgesehen, um den ⁠Beschäftigten Zeit zur Anpassung zu geben. Künftig sollen Arbeitgeber die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch dann gegen eine gerichtlich festgelegte Abfindung durchsetzen können, wenn die Kündigung rechtlich nicht ausreichend begründet war. Bisher haben Beschäftigte in solchen Fällen Anspruch auf Weiterbeschäftigung.

Der Entwurf sieht auch vor, dass Unternehmen Arbeitsverträge ‌künftig bis zu vier statt bisher zwei Jahre ohne ⁠sachlichen Grund befristen können. Dabei wären sechs ⁠statt drei Verlängerungen erlaubt. Auch eine erneute Befristung bei einem früheren Arbeitgeber soll einmalig möglich sein. Die Lockerungen sollen für Neueinstellungen bis Ende 2030 gelten, nicht aber für bereits bestehende Verträge. Im Ministerium hieß es, befristete Jobs erschwerten die Lebensplanung. Deshalb sei die Ausweitung auf die wirtschaftlich schwierige Phase begrenzt.

Zugleich will das Ministerium durch neue Regeln verhindern, dass Unternehmen die Arbeitnehmermitbestimmung durch zunächst beschäftigungslose Europäische Aktiengesellschaften (SE) umgehen. Kampeter kritisierte die Mitbestimmungspläne und forderte eine grundlegende Reform statt einzelner Änderungen.

Der Entwurf sieht außerdem vor, dass öffentliche Bibliotheken sonntags bis zu sechs Stunden Personal beschäftigen dürfen. Für Bäckereien und Konditoreien entfällt ⁠die bisherige besondere Drei-Stunden-Grenze bei der Herstellung und Auslieferung frischer Backwaren.

Bericht von Holger Hansen und Christian Krämer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).