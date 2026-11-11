Landesministerin: Sektsteuer-Erhöhung ist vom Tisch

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

MAINZ (dpa-AFX) - Die Schaumweinsteuer wird nach Darstellung des Weinbauministeriums in Rheinland-Pfalz nicht erhöht. Das teilte die rheinland-pfälzische Weinbauministerin Christine Schneider (CDU) in Mainz mit. Die Haushaltsverhandlungen für den Bundeshaushalt 2027 laufen derzeit allerdings noch. "Das ist ein gutes und wichtiges Signal für unsere Weinwirtschaft, die sich ohnehin in einer äußerst schwierigen Lage befindet", sagte Schneider.

Die Bundesregierung verschärfe stattdessen die Alkopopsteuer, teilte der Wirtschaftsstaatssekretär und rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger mit. Einzelheiten nannte er nicht./irs/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Kalifornier lehnen Milliardärssteuer abgestern, 05:02 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könntegestern, 15:04 Uhr · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen