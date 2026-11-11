Lettland und Litauen warnen vor Drohnen im Luftraum

Vilnius, 11. ⁠Nov (Reuters) - Wegen einer Bedrohung durch Drohnen haben Lettland und Litauen sowie Finnland am Mittwoch weitreichende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Am frühen Mittwochmorgen seien die Einwohner in mehreren Regionen beider Länder aufgerufen worden, Schutzräume aufzusuchen, teilten die Behörden mit. ‌Grund dafür waren unbekannte Drohnen, die über das benachbarte Russland oder Belarus in den Luftraum eingedrungen waren. Daraufhin stiegen Kampfflugzeuge der Nato-Luftraumüberwachung ⁠auf. Dem ⁠Nationalen Krisenmanagementzentrum Litauens zufolge galt die Warnung auch für die zweitgrößte Stadt des Landes, Kaunas, mit rund 300.000 Einwohnern. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Die finnischen Streitkräfte teilten auf der Plattform X mit, im östlichen Finnischen Meerbusen seien am Mittwoch vorübergehende Einschränkungen für ‌den Luftraum und die Schifffahrt verhängt worden. "Dies ist ‌eine Vorsichtsmaßnahme, um die Sicherheit von Unbeteiligten zu gewährleisten und es den Behörden zu ermöglichen, mögliche Drohnen abzuwehren", hieß es in der Mitteilung. Auslöser ⁠der jüngsten Vorfälle sind ukrainische Drohnenangriffe auf den Nordwesten Russlands, wo sich ‌wichtige Exportanlagen an der Ostsee und ⁠eine große Ölraffinerie befinden.

WIEDERHOLT DROHNEN IM LUFTRAUM VON BALTISCHEN STAATEN

Ukrainische Militärdrohnen sind zuletzt wiederholt in den Luftraum von Finnland, Estland, Lettland und Litauen eingedrungen. Dies schürt die Sorge, dass der Krieg ‌in der Ukraine auf die ⁠an Russland und dessen Verbündeten Belarus ⁠grenzenden Nato-Staaten übergreifen könnte. Bei ukrainischen Angriffen auf russische Ölhäfen an der Ostsee verfehlten einige Drohnen ihre Ziele und lösten in den Nachbarländern Sicherheitswarnungen aus.

Die Regierung in Moskau wirft Kiew vor, den Nato-Luftraum als Deckung für Angriffe zu nutzen. Die Ukraine erklärt dagegen, einige ihrer Drohnen seien durch russische Störsender vom Kurs abgebracht worden. Die Nato-Staaten machen Russland für die Zwischenfälle verantwortlich.

(Bericht von Andrius Sytas ⁠und Janis Laizans, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)