Mega-KI-Börsengang bahnt sich an

Russland und Ukraine in Gesprächen

US-Teuerung höher als erwartet

Anthropic-IPO kleiner als geplant

US-Präsident Donald Trump kündigte vergangene Woche ein kurz bevorstehendes "großes schönes Abkommen" zur Beendigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine an. So weit ist es jedoch noch lange nicht. Unter Vermittlung der USA sprechen die Kriegsparteien in Abu Dhabi zwar wieder miteinander. Vereinbart wurde bislang jedoch nur ein Gefangenenaustausch. Ein Frieden ist indes nicht in Sicht: Russland beharrt weiter auf seinen Maximalforderungen, also Abtretung sämtlicher völkerrechtswidrig annektierter ukrainischer Gebiete. Sowie Ablösung der Regierung durch ein russlandnahes Regime.Der Anstieg der US-Konsumentenpreise fiel im Oktober erneut höher aus als allgemein erwartet. In saisonbereinigter Rechnung legte der Konsumentenpreisindex in der Headline um 0,4 % gegenüber dem Vormonat zu. Im Konsens war lediglich ein Anstieg um 0,3 % MoM prognostiziert worden. Weil wegen des wochenlangen Government Shutdowns im vergangenen Jahr keine Oktober-Inflationsdaten erhoben wurden, stehen dieses Mal keine Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat zur Verfügung. Hätte es diese gegeben, wäre jedoch vermutlich eine Vier vor dem Komma gestanden. Vor diesem Hintergrund sollte eine weitere Fed-Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Gremiensitzung im Dezember in Stein gemeißelt sein, zumal zuletzt auch der Arbeitsmarktbericht positiv überraschte. Fed-Gouverneur Christopher Waller spricht sich sogar für einen großen Leitzinsanhebungsschritt um 50 Basispunkte aus und ist der Meinung, dass im aktuellen Umfeld eine Anhebung um lediglich 25 Zähler die Glaubwürdigkeit der Fed gefährden würde. Außer Waller brachte zuletzt jedoch noch keiner der Gouverneure einen derartigen XL-Schritt öffentlich ins Spiel, weshalb dieser Vorschlag wohl auch keine Mehrheit im Gremium finden dürfte.Das für sein Modell "Claude" bekannte KI-Unternehmen Anthropic legte seinen Börsenprospekt vor. Das IPO soll bis zu 65 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital einbringen. Weitere 26 Milliarden sollen von großen Technologiekonzernen wie u.a. Alphabet, Broadcom, Microsoft, Nvidia sowie der taiwanesischen TSMC kommen. Inklusive aller Mitarbeiterbeteiligungen wäre die Gesellschaft sodann mit rund 1,4 Billionen US-Dollar bewertet. Damit würde der Rekord von 1,75 Billionen aus dem Börsengang von SpaceX in diesem Juni verfehlt werden. Ursprünglich hatte das Unternehmen sogar eine Bewertung von bis zu 2 Billionen angestrebt. Wegen gewisser Zweifel am wirtschaftlichen Erfolg von Künstlicher Intelligenz, einigen kritischen Zwischenfällen bei KI-Modellen in der jüngeren Vergangenheit, sowie dem zu erwartenden Gegenwind für Rechenzentren durch den Wahlerfolg der Demokraten bei den US-Midterm-Wahlen, verloren KI-Unternehmen zuletzt jedoch deutlich an Wert. Dies wirkt sich auch negativ auf den Börsengang von Anthropic aus. Das nun geplante Niveau läge allerdings immer noch deutlich oberhalb der bisherigen Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar, welche Basis einer Finanzierungsrunde in diesem Mai war. Die Umsätze von Anthropic wuchsen zuletzt rasant und lagen in den ersten neun Monaten dieses Jahres bei mehr als dem dreizehnfachen des Vorjahreszeitraums. Trotzdem erzielte das Unternehmen in dieser Zeit einen operativen Verlust von nahe-zu 1,3 Mrd. US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser allerdings noch bei 5,2 Milliarden US-Dollar gelegen.