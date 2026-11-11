Mercedes-Chef: Müssen Geschäftsmodell in China anpassen

Berlin, ⁠11. Nov (Reuters) - Mercedes-Chef Ola Källenius hat angesichts des stark schrumpfenden chinesischen Marktes zusätzliche Anstrengungen in der Volksrepublik angemahnt. "Wir müssen unser ‌Geschäftsmodell und unsere Geschäftssysteme in China anpassen", sagte Källenius am Mittwoch beim Automobilwoche-Kongress ⁠in ⁠Berlin. Der chinesische Markt schrumpfe schneller als im Frühjahr vorhergesagt, der Luxusmarkt liege derzeit um 30 Prozent niedriger als vor Jahresfrist.

Källenius sagte, um in ‌diesem Markt zu bestehen, ‌müssten die Produkte noch stärker an den Geschmack der chinesischen Kunden angepasst werden. "Der ⁠Trend in China geht in Richtung groß ‌und SUV. Groß - ⁠sehr groß - unglaublich groß", sagte Källenius. Zudem müssten die Kosten auf chinesisches Niveau gesenkt werden. China müsse überdies ‌als Entwicklungshub ⁠für die Welt genutzt ⁠werden, wo dies angesichts der geopolitischen Restriktionen möglich sei. Ob im kommenden Jahr Wachstum in China möglich sei, ließ Källenius offen. "Wir haben eine Vorwärtsstrategie."

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)