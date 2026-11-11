Nach Verhandlungen in Abu Dhabi wird Gespräch Putin und Merz wahrscheinlicher

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠11. Nov (Reuters) - Ein Kontakt von Bundeskanzler Friedrich Merz und Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach Abschluss ‌der Ukraine-Gespräche wahrscheinlicher geworden: "Wir haben jetzt in Abu Dhabi Verständnis über eine ⁠Verständigung ⁠über die Grundzüge erreicht", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin. "Diese Verständigung wird jetzt auch mit dem russischen Präsidenten ‌geteilt, und auf der ‌Basis können sich Gespräche entwickeln", fügte er hinzu. Der Kreml hatte ⁠über die amtliche Nachrichtenagentur Tass mitgeteilt, ‌dass Putin ⁠offen für Kontakte mit der Europäischen Union und auch mit Merz sei. Der Kanzler selbst ‌hatte am ⁠vergangenen Freitag gesagt, er ⁠werde sich einem Treffen nicht verweigern, sollte Putin etwa zum G20-Gipfel im Dezember nach Miami reisen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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