Nissan-Gewinn geht gegen Null - China und Kosten belasten

Yokohama, 11. ⁠Nov (Reuters) - Der Betriebsgewinn des japanischen Autobauers Nissan ist im zweiten Quartal fast vollständig weggebrochen. Höhere Kosten für Rohstoffe und Bauteile sowie schwache Absatzzahlen in China belasteten das Ergebnis, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Zudem fiel eine ‌Entlastung aus dem Vorjahr durch geringere Emissionskosten in den USA weg. Der operative Gewinn sank von Juli bis September um 96 Prozent im ⁠Vergleich zum ⁠Vorjahreszeitraum auf 2,1 Milliarden Yen (zwölf Millionen Euro). Nach Daten von LSEG hatten Analysten im Schnitt mit 60 Milliarden Yen gerechnet.

Trotz des Einbruchs hält Nissan an der Prognose eines Betriebsgewinns von 200 Milliarden Yen im Gesamtjahr fest. Der Konzern verwies auf die Dynamik auf dem Automarkt in ‌Japan und Nordamerika. China bleibe dagegen schwierig. ‌Dort wird der Pkw-Absatz nach der jüngsten Prognose des chinesischen Automobilverbandes erstmals seit 2014 unter 19 Millionen sinken.

Im ersten Geschäftshalbjahr verbuchte Nissan einen Nettoverlust. Im zweiten ⁠Quartal belasteten den Konzern zudem einmalige Faktoren. Der Wegfall der Entlastung bei ‌den US-Emissionskosten minderte den Betriebsgewinn um ⁠36 Milliarden Yen. Ein Erdbeben im Süden Japans beeinträchtigte die Produktion. Dadurch konnten mehrere tausend Fahrzeuge nicht gebaut werden. Der weltweite Absatz sank im ersten Halbjahr um fünf Prozent, vor allem belastet ‌durch einen Rückgang in China ⁠um 15 Prozent.

Auf seinem wichtigsten Markt, ⁠den USA, steigerte Nissan die Verkäufe um sechs Prozent. Für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr senkte der drittgrößte japanische Autobauer seine Prognose von zuvor 3,15 Millionen auf 2,97 bis drei Millionen Fahrzeuge. Nach Jahren mit Skandalen und Führungswirren will das Unternehmen die Kehrtwende bei den seit Jahren sinkenden Verkaufszahlen schaffen. Konzernchef Ivan Espinosa hat Stellen und Fertigungskapazitäten abgebaut, um die Profitabilität zu steigern. Zudem hat er die ⁠Zahl der Modelle verringert.

(Bericht von Daniel Leussink; geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)