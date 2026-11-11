Öl-Preis unter Druck – Liefert die Entspannung Short-Potenzial?

Die Entspannung wird bereits gehandelt

Zuletzt sind die Ölpreise bereits wieder deutlich gesunken, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf Iran bei Fortschritten in den Verhandlungen als unwahrscheinlich bezeichnet hatte. Gleichzeitig wurden weiterhin Angriffe auf Schiffe im Umfeld der Straße von Hormus gemeldet. Der Markt preist damit eine mögliche Verbesserung ein, obwohl eine dauerhaft sichere Versorgung noch nicht gewährleistet ist. Für fallende Preise braucht es keinen abgeschlossenen Friedensvertrag. Allerdings wird nach dem jüngsten Rückgang wichtiger, ob den Erwartungen tatsächlich stabilere Lieferungen folgen.

Für den Ölpreis zählt dabei nicht nur der politische Verhandlungsstand. Entscheidend ist, ob Tanker die Straße von Hormus sicherer passieren können und Lieferungen verlässlich bei den Abnehmern ankommen. Gelingt das, könnte ein weiterer Teil des Risikoaufschlags verschwinden. Neue Angriffe oder ein Rückschlag bei den Gesprächen könnten dagegen die Sorge vor Lieferausfällen verstärken und den Preis wieder nach oben treiben.

Mehr Angebot trifft auf geschwächte Nachfrage

Ein Argument für fallende Preise liefert die Mengenbilanz. Analysten von JPMorgan schätzen, dass der globale Ölmarkt im September einen Angebotsüberschuss von 1,1 Millionen Barrel täglich aufgewiesen hat. Im Oktober habe dieser laut den Analysten bei 1,4 Millionen Barrel täglich gelegen. Sollte sich diese Einschätzung bestätigen und das zusätzliche Öl verlässlich die Abnehmer erreichen, würde das den Spielraum für Preisrückgänge vergrößern.

Auf der Nachfrageseite wirken die hohen Energiekosten und die schwächere Konjunktur bremsend. Die Internationale Energieagentur IEA erwartete in ihrem Bericht vom 14. Oktober für 2026 einen Rückgang des weltweiten Ölverbrauchs um 2,6 Millionen Barrel täglich. Dennoch rechnet sie insgesamt mit einem Angebotsdefizit bis Jahresende. Ende September lagen die weltweit beobachteten Ölbestände nach ihren Angaben 509 Millionen Barrel unter dem Stand von Ende Februar. Die Unterschiede zur neueren JPMorgan-Schätzung zeigen die Unsicherheit über die Marktbilanz. Niedrige Lagerbestände und ein entstehender Angebotsüberschuss schließen sich allerdings nicht aus: Selbst wenn mehr Öl angeboten als verbraucht wird, braucht der Wiederaufbau der Versorgungspuffer Zeit.

Brent-Futures befinden sich zudem weiterhin in Backwardation: Nahe Liefertermine werden teurer gehandelt als spätere. Allerdings zeigt sich bereits Entspannung am unmittelbar verfügbaren Markt. Kurzfristige Brent-Swaps haben sich in der letzten Handelswoche bereits in Contango gedreht, während die Futures ab Januar 2027 noch Backwardation aufgewiesen haben. Das spricht für eine uneinheitliche Versorgungslage: Kurzfristig verbessert sich die Verfügbarkeit, während für spätere Lieferungen weiterhin Risikoaufschläge bestehen. Für die Short-These wäre ein weiteres Abschmelzen dieser Aufschläge ein zusätzliches Indiz für Normalisierung; die Backwardation allein liefert dagegen kein Verkaufssignal.

Auch die Förderpolitik bleibt relevant. Die sieben an den freiwilligen Anpassungen beteiligten OPEC+-Staaten beschlossen am 1. November, ihre Fördervorgaben für Dezember auf dem Septemberniveau zu belassen. Daraus ergibt sich kein zusätzlicher Förderimpuls durch höhere Zielmengen. Entscheidend bleibt jedoch, wie viel Öl tatsächlich produziert, exportiert und ausgeliefert werden kann.

Brent: Setzt sich der Preisrückgang fort? Stabilere Lieferungen und eine schwache Nachfrage könnten den Ölpreis weiter belasten. Wer dieses Szenario erwartet, kann mit dem CMC Markets Brent Open End Turbo Short (WKN: CMC7H3) gehebelt auf fallende Kurse setzen. Neue Lieferausfälle und steigende Kurse würden gegen die Position wirken. Der Hebel verstärkt auch Verluste; beim Erreichen der Knock-out-Schwelle droht ein Totalverlust.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Quelle: Adobe.com/MAGNIFIER

Warum Frieden nicht automatisch billiges Öl bedeutet

Selbst eine dauerhafte Verbesserung der Sicherheitslage würde nicht alle Folgen der Krise beseitigen. Beschädigte Anlagen müssen repariert, Transportabläufe stabilisiert und Lager wieder aufgefüllt werden. Gerade der letzte Punkt könnte einen Preisrückgang bremsen: Staaten und Unternehmen dürften einen Anreiz haben, ihre geschrumpften Versorgungspuffer wieder auszubauen. Damit würde ein Teil der zusätzlichen Lieferungen zunächst in die Lager fließen.

Wie stark dieser Effekt ausfällt, hängt allerdings vom Tempo ab. Staatliche Reservekäufe richten sich unter anderem nach politischen Entscheidungen, Budgets und Preisen. Freiwillige kommerzielle Lagerhaltung muss sich wirtschaftlich rechnen. Bei einer ausgeprägten Backwardation ist es wenig attraktiv, teures Öl zu kaufen, Lagerkosten zu tragen und einen späteren Verkauf zu einem niedrigeren Terminpreis abzusichern. Ein Wiederauffüllungsbedarf begründet daher noch keinen festen Preisboden.

Brent testet eine wichtige Trendmarke

Der Brent-Spot-Wochenchart zeigt einen deutlichen Verlust an Stärke. Der jüngste Anlauf blieb unter der markierten Widerstandszone um 120 bis 126 Dollar. Anschließend gab der Preis kräftig nach und liegt mit etwas unter 97 Dollar knapp unter dem eingeblendeten 200-Tage-Durchschnitt bei rund 98,41 Dollar.

Brent Spot, Wochenchart · Quelle: TradingView

Auch das Momentum hat nachgelassen. Der Wochen-RSI liegt bei rund 48,5 und damit unter der neutralen 50er-Marke sowie unter seiner Glättung. Das passt zur jüngsten Schwäche, signalisiert aber noch keinen überverkauften Markt. Die laufende Wochenkerze ist zudem noch nicht abgeschlossen. Aus dem aktuellen Unterschreiten des Durchschnitts allein lässt sich deshalb noch kein nachhaltiger Bruch ableiten.

Für die weitere Einordnung ist nun der Bereich um 98,4 bis 100 Dollar interessant. Scheitert eine Erholung dort und folgt erneuter Verkaufsdruck, würde das die Fortsetzung der Abwärtsbewegung technisch besser untermauern. Erobert Brent den Durchschnitt und die 100-Dollar-Marke dagegen dauerhaft zurück, würde das die kurzfristige Short-These schwächen.

Jetzt auf fallende Ölpreise setzen?

Die Short-These verbindet eine mögliche Normalisierung der Versorgung mit einer geschwächten Nachfrage: Erreicht mehr Öl einen verhaltenen Absatzmarkt, könnte der Druck auf die Preise zunehmen. Belastbarer würde dieses Szenario, wenn stabilere Exporte und Hinweise auf ein wachsendes Angebot mit einer gescheiterten Kurserholung zusammenfallen. Ein Rücklauf an den Bereich um 98,4 bis 100 Dollar, dem erneuter Verkaufsdruck folgt, wäre dafür ein möglicher technischer Anhaltspunkt. Auch eine Abwärtsbewegung nach einer zwischenzeitlichen Stabilisierung könnte zusätzliche Bestätigung liefern.

Das Timing bleibt anspruchsvoll. Der jüngste Kursrückgang zeigt, dass ein Teil der Entspannung bereits eingepreist ist. Nach einer schnellen Abwärtsbewegung können Gegenbewegungen kräftig ausfallen; politische Nachrichten können sie zusätzlich verstärken. Eine Positionierung benötigt deshalb eine klar definierte Grenze, ab der das zugrunde gelegte Szenario nicht mehr trägt. Bei einem gehebelten Short kann ein zwischenzeitlicher Preissprung bereits große Verluste auslösen, selbst wenn Öl später wieder fällt.

Der entscheidende Beobachtungspunkt ist somit das Zusammenspiel von Versorgung und Marktreaktion. Verbessern sich die Lieferbedingungen und bleiben Erholungsversuche im Chart schwach, würden fundamentale und technische Argumente für fallende Kurse zusammenpassen. Bleiben die erhofften Fortschritte aus oder gewinnt Brent die genannten Chartmarken dauerhaft zurück, verliert die kurzfristige Short-These an Überzeugungskraft.

Die Short-Idee mit dem CMC Markets Brent-Turbo umsetzen

Risikobereite Anleger können das Szenario fallender Ölpreise mit dem CMC Markets Brent Open End Turbo Short (WKN: CMC7H3) abbilden. Das Zertifikat bezieht sich aktuell auf den Brent-Future Januar 2027. Verbessert sich die Versorgung weiter und bestätigt sich die charttechnische Schwäche, ermöglicht es eine gehebelte Positionierung auf fallende Kurse dieses Futures. Steigende Kurse verstärken dagegen die Verluste.

Die Chartmarken um 98,4 bis 100 Dollar beziehen sich auf Brent Spot und lassen sich nicht unverändert auf den zugrunde liegenden Future übertragen. Maßgeblich für das Zertifikat sind dessen Kurs sowie der jeweils aktuelle Hebel und die Knock-out-Schwelle. Finanzierungskosten, Spread und mögliche Anpassungen beim Wechsel des Futures-Kontrakts sind ebenfalls zu berücksichtigen. Eine nachhaltige Rückeroberung der genannten Spot-Marken würde die kurzfristige Short-These schwächen; beim Erreichen der Knock-out-Schwelle droht ein Totalverlust.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Beim Erreichen der Knock-out-Schwelle droht ein Totalverlust. Hinzu kommt das Emittentenrisiko. Maßgeblich sind das Basisinformationsblatt und die jeweiligen Produktbedingungen.

* Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister CMC Markets. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel wurde von Alexander Mayer verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbekooperation mit dem angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.