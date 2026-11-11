Österreichs Notenbank pocht auf Abbau fauler Gewerbeimmobilienkredite

Wien, 11. ⁠Nov (Reuters) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sieht bei Gewerbeimmobilienkrediten weiterhin erhöhte Risiken und pocht auf einen konsequenten Abbau notleidender Darlehen. Trotz einer insgesamt hohen Widerstandsfähigkeit des Bankensektors seien weitere Anstrengungen notwendig, um die Altlasten in den Kreditbüchern zu reduzieren. ‌Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht der Notenbank hervor. Besonders im Fokus stehen Gewerbeimmobilienkredite, deren Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) weiterhin bei über ⁠acht Prozent ⁠liegt. Im gesamten Bankensektor verharrt sie dagegen bei knapp unter drei Prozent.

Dem Notenbank-Bericht zufolge steigt der absolute Bestand notleidender Kredite, die zudem länger in den Bilanzen verbleiben und nur langsam abgebaut werden. Besonders betroffen seien 56 der 314 österreichischen Banken, bei denen mehr als fünf Prozent der ‌vergebenen Kredite als notleidend gelten. Betroffene Institute ‌müssen daher schrittweise bis Mitte 2027 einen zusätzlichen Kapitalpuffer von 3,5 Prozent für ihre Gewerbeimmobilienkredite aufbauen; seit Juli 2026 liegt die Rate bei zwei Prozent.

SONDEREFFEKTE POLSTERN ⁠BANKGEWINNE AUFGleichzeitig erwies sich der Sektor im ersten Halbjahr mit 9,3 Milliarden ‌Euro Gewinn als sehr ertragsstark, was jedoch ⁠maßgeblich von Sondereffekten getragen wurde. Dazu zählten laut OeNB ein Bankenzukauf in Polen sowie Wertaufholungen bei Beteiligungen. Hintergrund des Polen-Effekts ist der Erwerb eines Anteils an der polnischen Bank Polska durch die ‌Erste Group. Das Geschäft in ⁠Mittel-, Ost- und Südosteuropa trug zudem ⁠3,3 Milliarden Euro bei.

"Die hohe Profitabilität der letzten Jahre und die Einbehaltung von Gewinnen führten zu einem sehr resilienten Bankensektor mit einer guten Eigenmittelausstattung", sagte OeNB-Direktor Thomas Steiner. Jüngste Stresstests bestätigten die Widerstandsfähigkeit der Banken. Für Österreichs Wirtschaft prognostiziert die Notenbank 2027 ein Wachstum von 1,3 Prozent, wobei die Kreditvergabe an Unternehmen das vierte Jahr in Folge stagnierte. Als übergeordnete Risiken nannte OeNB-Gouverneur Martin Kocher geopolitische und fiskalische ⁠Herausforderungen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)