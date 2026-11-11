On: Die Aktie fällt trotz steigender Gewinne

Was bewegt die Aktie?

On Holding steigert den Umsatz mit den vorgelegten Zahlen um 16 Prozent auf rund 930 Millionen Schweizer Franken und übertrifft damit die Erwartungen. Für den Schweizer Sportartikelhersteller ist das ein ordentliches zweistelliges Wachstum. Gegenüber früheren Quartalen mit Umsatzsteigerungen von teilweise 40 bis 50 Prozent fällt der Zuwachs allerdings deutlich geringer aus.

Der Gewinn je Aktie steigt um rund 25 Prozent auf 0,54 Schweizer Franken. Der Nettogewinn legt sogar um 37 Prozent auf rund 163 Millionen Schweizer Franken zu. Damit wächst der Gewinn stärker als der Umsatz, was die Zahlen auf den ersten Blick attraktiv erscheinen lässt und die positive Einordnung des Geschäfts stützt.

Bei der Bewertung der Gewinnentwicklung verdienen jedoch die Zollrückerstattungen besondere Aufmerksamkeit. On Holding erhält rund 53 Millionen Schweizer Franken zurück, die zum Gewinn beitragen. Ein wesentlicher Teil der positiven Ergebnisentwicklung hängt damit an diesen Rückerstattungen; der stärkere Gewinnanstieg allein bietet deshalb nur eine eingeschränkte Grundlage für die Beurteilung des Geschäfts.

Auch regional steigen die Umsätze: Amerika verzeichnet ein Plus von zwölf Prozent, Europa wächst um 18 Prozent. In Asien-Pazifik beträgt der Zuwachs 31 Prozent und fällt damit unter den drei genannten Regionen am höchsten aus. Die regionale Entwicklung ergänzt das insgesamt positive Umsatzbild, während das Wachstumstempo gegenüber früheren Quartalen geringer bleibt.

Die Umsatzprognose belässt On Holding bei rund 3,5 Milliarden Schweizer Franken, entsprechend einem erwarteten Wachstum von etwa 20 bis 22 Prozent. Diese unveränderte Prognose dürfte maßgeblich zur Enttäuschung und zum Kursverlust von 7,5 Prozent beigetragen haben. Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft bestehen zugleich gute Aussichten.

Charttechnik

Entscheidend ist die Reaktion des Kurses an der letzten Trendlinie. Wenn die Aktie dort nach oben dreht, ergibt sich ein positives Szenario für die kommenden Monate. Bei 40 US-Dollar liegt ein starker Widerstand, der den möglichen Kursanstieg begrenzt.

Martins Einschätzung

Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18 ist für das erwartete Wachstum von rund 20 Prozent oder etwas darüber fair. Der Spielraum für eine höhere Bewertung bleibt entsprechend begrenzt. Weitere Kursgewinne dürften sich vor allem an der Gewinnentwicklung orientieren.

Wenn der Kurs an der Trendlinie nach oben dreht und die Gewinne entsprechend zulegen, erscheint bei gleichbleibender Bewertung ein Anstieg bis in den Bereich von 40 US-Dollar plausibel.