Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

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Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research
GmbH

11.11.2026 / 11:18 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE

     Company Name:                Cantourage Group SE
     ISIN:                        DE000A3DSV01

     Reason for the research:     Q3 KPIs
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        11.11.2026
     Target price:                EUR10,5
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE
(ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 11,00 auf EUR 10,50.

Zusammenfassung:
Die Q3-Hauptkennzahlen haben unsere bisherige Einschätzung bestätigt, dass
Cantourage aus der Neuausrichtung seines deutschen Portfolios mit einem
gesünderen Ertragsprofil hervorgegangen ist, auch wenn der Umsatz weiterhin
unter Druck steht. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 2% auf EUR19,9 Mio.
und um 9% QoQ zurück, doch die Bruttomarge blieb stabil bei 35,3% gegenüber
36,4% im zweiten Quartal und nur 18,1% vor einem Jahr. Das EBITDA belief
sich auf EUR1,9 Mio., gegenüber einem Verlust von EUR2,2 Mio. im Vorjahr. Die
Q3-Marge ging jedoch im Vergleich zum Vorquartal von 13,1% auf 9,5% zurück.
Das Management führt die jüngste Umsatzschwäche in Deutschland in erster
Linie auf den sich verschärfenden Preiswettbewerb zurück und nicht auf eine
weitere Reduzierung margenschwacher Produkte. Die internationalen Märkte
trugen weiterhin mehr als die Hälfte zum Umsatz bei. Wir haben unsere
Prognose in Richtung des unteren Endes der Guidance für 2026 angepasst und
unser DCF-basiertes Kursziel von EUR11,00 auf EUR10,50 gesenkt. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung für Cantourage bei (114% Aufwärtspotenzial).

First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage
Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and decreased the price target from EUR 11.00 to EUR 10.50.

Abstract:
Q3 KPIs reinforced our running view that Cantourage has emerged from its
German portfolio reset with a healthier earnings profile, even as the
topline remains under pressure. Revenue slipped 2% YoY to EUR19.9m and 9%
sequentially, but the gross margin held firm at 35.3% vs 36.4% in Q2 and
only 18.1% a year ago. EBITDA reached EUR1.9m vs a EUR2.2m loss last year. The
Q3 margin nevertheless eased sequentially to 9.5% from 13.1% in Q2.
Management attribute the latest German sales weakness primarily to
intensifying price competition rather than further pruning of low-margin
products. International markets still contributed more than half of sales.
We have nudged FBe towards the low end of 2026 guidance, trimming our
DCF-based PT to EUR10.5 (old: EUR11.0). Our rating remains Buy (114% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3f9c6f91d589f67dc071837d61895ca6

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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