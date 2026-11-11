Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

^ Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 11.11.2026 / 11:18 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE Company Name: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Reason for the research: Q3 KPIs Recommendation: Kaufen from: 11.11.2026 Target price: EUR10,5 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 11,00 auf EUR 10,50. Zusammenfassung: Die Q3-Hauptkennzahlen haben unsere bisherige Einschätzung bestätigt, dass Cantourage aus der Neuausrichtung seines deutschen Portfolios mit einem gesünderen Ertragsprofil hervorgegangen ist, auch wenn der Umsatz weiterhin unter Druck steht. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 2% auf EUR19,9 Mio. und um 9% QoQ zurück, doch die Bruttomarge blieb stabil bei 35,3% gegenüber 36,4% im zweiten Quartal und nur 18,1% vor einem Jahr. Das EBITDA belief sich auf EUR1,9 Mio., gegenüber einem Verlust von EUR2,2 Mio. im Vorjahr. Die Q3-Marge ging jedoch im Vergleich zum Vorquartal von 13,1% auf 9,5% zurück. Das Management führt die jüngste Umsatzschwäche in Deutschland in erster Linie auf den sich verschärfenden Preiswettbewerb zurück und nicht auf eine weitere Reduzierung margenschwacher Produkte. Die internationalen Märkte trugen weiterhin mehr als die Hälfte zum Umsatz bei. Wir haben unsere Prognose in Richtung des unteren Endes der Guidance für 2026 angepasst und unser DCF-basiertes Kursziel von EUR11,00 auf EUR10,50 gesenkt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage bei (114% Aufwärtspotenzial). First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 11.00 to EUR 10.50. Abstract: Q3 KPIs reinforced our running view that Cantourage has emerged from its German portfolio reset with a healthier earnings profile, even as the topline remains under pressure. Revenue slipped 2% YoY to EUR19.9m and 9% sequentially, but the gross margin held firm at 35.3% vs 36.4% in Q2 and only 18.1% a year ago. EBITDA reached EUR1.9m vs a EUR2.2m loss last year. The Q3 margin nevertheless eased sequentially to 9.5% from 13.1% in Q2. Management attribute the latest German sales weakness primarily to intensifying price competition rather than further pruning of low-margin products. International markets still contributed more than half of sales. We have nudged FBe towards the low end of 2026 guidance, trimming our DCF-based PT to EUR10.5 (old: EUR11.0). Our rating remains Buy (114% upside). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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