Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG

11.11.2026 / 13:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG

     Unternehmen:               Ernst Russ AG
     ISIN:                      DE000A161077

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.11.2026
     Kursziel:                  14,50 EUR (zuvor: 14,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Dritte Guidanceerhöhung im laufenden Jahr

Die Ernst Russ AG hat am 09.11.2026 per Ad-hoc-Mitteilung ihre Prognose für
2026 erneut angehoben. Treiber ist diesmal kein weiterer Schiffsverkauf,
sondern vor allem der stärkere US-Dollar in Kombination mit attraktiven
Neuvercharterungen und einer weiterhin hohen Flottenverfügbarkeit.

Dollar-Aufwertung als Haupttreiber: Da Ernst Russ die Chartererlöse in USD
erzielt, wirkt die Aufwertung des US-Dollars direkt auf die in Euro
ausgewiesenen Umsatzerlöse und das EBIT. Für das restliche Geschäftsjahr
unterstellt der Vorstand nun...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen: Dritte
Guidanceerhöhung im laufenden Jahr



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bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=321c96b431869d5f674edaef8a7aa99f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=76872e45-ddc9-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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