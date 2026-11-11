Original-Research: Ernst Russ AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Ernst Russ AG - von Montega AG 11.11.2026 / 13:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Ernst Russ AG Unternehmen: Ernst Russ AG ISIN: DE000A161077 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.11.2026 Kursziel: 14,50 EUR (zuvor: 14,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Dritte Guidanceerhöhung im laufenden Jahr Die Ernst Russ AG hat am 09.11.2026 per Ad-hoc-Mitteilung ihre Prognose für 2026 erneut angehoben. Treiber ist diesmal kein weiterer Schiffsverkauf, sondern vor allem der stärkere US-Dollar in Kombination mit attraktiven Neuvercharterungen und einer weiterhin hohen Flottenverfügbarkeit. Dollar-Aufwertung als Haupttreiber: Da Ernst Russ die Chartererlöse in USD erzielt, wirkt die Aufwertung des US-Dollars direkt auf die in Euro ausgewiesenen Umsatzerlöse und das EBIT. Für das restliche Geschäftsjahr unterstellt der Vorstand nun... Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen: Dritte Guidanceerhöhung im laufenden Jahr +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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