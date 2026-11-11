Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FACC AG - von Montega AG

11.11.2026 / 11:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FACC AG

     Unternehmen:               FACC AG
     ISIN:                      AT00000FACC2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.11.2026
     Kursziel:                  22,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hidir

Nach starkem Q3 peilt das Management die obere Guidance-Hälfte an

Stärker als im Preview erwartet: In unserem Preview vom 05.11. hatten wir
ein sehr starkes Umsatzquartal mit Wachstum in allen drei Segmenten
erwartet. Die Zahlen fielen noch besser aus. Umsatz und EBIT der FACC AG
lagen im Q3 mit 273,8 Mio. EUR (+28,6% yoy) und 14,6 Mio. EUR (Vj.: 3,1 Mio.
EUR) über unseren Schätzungen. Die Guidance für 2026 wurde bestätigt, im
Conference Call stellte das Management ein Ergebnis in der oberen Hälfte der
Spannen in Aussicht. Unsere Schätzung...

Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen: Nach starkem
Q3 peilt das Management die obere Guidance-Hälfte an



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bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5901224b7f96e72c09d0f703aca183f0

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=7aafd75a-ddb8-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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