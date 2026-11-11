Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Medios AG - von Montega AG 11.11.2026 / 11:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Medios AG Unternehmen: Medios AG ISIN: DE000A1MMCC8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.11.2026 Kursziel: 23,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA Q3-Ergebnis erwartungsgemäß leicht unter Vorjahr - Jahresprognose am unteren Ende bestätigt Die Medios AG hat gestern die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz lag leicht über unserer Prognose, das EBITDA adj. knapp darunter. Ursächlich war eine schwächere Marge im Segment International Business (IB). [Tabelle] Umsatzdynamik lässt in Q3 nach: Der Konzernumsatz stieg auf 558,1 Mio. EUR (+3,7% yoy). Der Zuwachs fiel damit wie erwartet geringer aus als in Q2 (+7,9% yoy). Die Arzneimittelversorgung (PS) legte um 3,6% zu. Dies reflektiert... Den vollständigen Artikel können Sie hier kostenfrei abrufen: Q3-Ergebnis erwartungsgemäß leicht unter Vorjahr - Jahresprognose am unteren Ende bestätigt +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8b96a5130d89677087d8a536e96368a1

Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=9b6e8db0-ddb7-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2432782 11.11.2026 CET/CEST °