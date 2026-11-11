Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Medios AG - von Montega AG

11.11.2026 / 11:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Medios AG

     Unternehmen:               Medios AG
     ISIN:                      DE000A1MMCC8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      11.11.2026
     Kursziel:                  23,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Q3-Ergebnis erwartungsgemäß leicht unter Vorjahr - Jahresprognose am unteren
Ende bestätigt

Die Medios AG hat gestern die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der
Umsatz lag leicht über unserer Prognose, das EBITDA adj. knapp darunter.
Ursächlich war eine schwächere Marge im Segment International Business (IB).

[Tabelle]

Umsatzdynamik lässt in Q3 nach: Der Konzernumsatz stieg auf 558,1 Mio. EUR
(+3,7% yoy). Der Zuwachs fiel damit wie erwartet geringer aus als in Q2
(+7,9% yoy). Die Arzneimittelversorgung (PS) legte um 3,6% zu. Dies
reflektiert...

Den vollständigen Artikel können Sie hier kostenfrei abrufen: Q3-Ergebnis
erwartungsgemäß leicht unter Vorjahr - Jahresprognose am unteren Ende
bestätigt



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bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8b96a5130d89677087d8a536e96368a1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=9b6e8db0-ddb7-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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