Pistorius kündigt nach Bundeswehr-Studie zu sexueller Belästigung "Null Toleranz" an

Berlin, 11. Nov (Reuters) - ⁠Sexuelle Belästigung in der Bundeswehr ist einer neuen Studie zufolge noch weitaus verbreiteter als bislang bekannt. So haben in den vergangenen zwölf Monaten 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten verbale Belästigung erfahren, wie aus der am Mittwoch vorgestellten ersten sogenannten Dunkelfeldstudie der Armee hervorgeht. "Es gibt null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr", versprach Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Das Ausmaß übersteige die ‌bekannten Meldezahlen deutlich. Als Konsequenz kündigte Pistorius einen Aktionsplan mit 34 Punkten an, der unter anderem neue Beratungsangebote und eine schärfere Kontrolle von Vorgesetzten vorsieht.

Pistorius erklärte, die Analyse habe "unerfreuliche Wahrheiten" zutage gefördert. Dennoch sei die Studie notwendig gewesen. "Politik ⁠beginnt mit dem ⁠Betrachten der Wirklichkeit. Ich kann nur wirksame Maßnahmen ergreifen, wenn ich die Wirklichkeit zur Kenntnis nehme und anerkenne." Es handele sich um die erste flächendeckende Untersuchung dieser Art in der Bundeswehr. Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hatte dafür rund 45.000 Soldatinnen und Soldaten angeschrieben, von denen 18 Prozent antworteten. Die Daten sind den Angaben zufolge wissenschaftlich repräsentativ.

Der Studie zufolge sind besonders junge Frauen in den unteren Dienstgradgruppen sowie nicht-heterosexuelle Männer überproportional von Fehlverhalten betroffen. Die Täter seien ‌überwiegend Männer. Neun Prozent der Soldatinnen und drei Prozent der Soldaten gaben ‌an, in den vergangenen zwölf Monaten körperliches sexualisiertes Fehlverhalten erlebt zu haben. Jeweils zwei Prozent der Frauen und Männer berichteten von sexualisierter Gewalt. Bezogen auf die gesamte Dienstzeit gaben sogar 72 Prozent der Soldatinnen an, verbale Belästigung wahrgenommen zu haben. Eine weitere Erkenntnis sei, ⁠dass Besatzungsmitglieder auf Schiffen oder Booten überproportional häufig betroffen sei, was auf die Enge und die Dauer der Einsätze zurückgeführt ‌werde.

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist das Meldeverhalten: Demnach wird nur ⁠ein Sechstel bis ein Drittel der Fälle gemeldet. Als häufigster Grund wurde von den Betroffenen genannt, dass sie kein Aufsehen erregen wollten. Zudem fehle es oft an Wissen über Meldewege und insbesondere an Vertrauen in diese. Verfahren würden als belastend empfunden, hinzu komme sozialer Druck durch Kameraden und Vorgesetzte.

Der von Pistorius vorgestellte Aktionsplan ‌soll hier ansetzen. Eine bereits Anfang November eingerichtete, unabhängige Beratungsstelle namens "HELP" ⁠soll künftig rund um die Uhr erreichbar sein ⁠und Betroffenen vertraulich zur Seite stehen. Zudem soll der Umgang von Vorgesetzten mit gemeldeten Fällen zu einem festen Kriterium bei ihrer dienstlichen Beurteilung werden. "Wer kein Vorbild ist, Fehlverhalten sogar toleriert oder nicht konsequent aufarbeitet, wird keine Führungsfunktion mehr einnehmen", sagte Pistorius. Gleichzeitig sollen Vorgesetzte intensiver geschult und von einer neuen Ermittlungsgruppe unterstützt werden.

Der Minister betonte, dass es bei dem Thema nicht nur um die Achtung der Menschenwürde gehe, sondern auch um die Einsatzbereitschaft der Truppe. "Denn wer schon in Friedenszeiten keinen Respekt vor der Kameradin oder dem Kameraden hat, wie soll der Kamerad sich dann im Ernstfall auf denjenigen verlassen können, der so mit ihm umgeht?" Die große Mehrheit der Soldaten verhalte sich korrekt. Die Missstände müssten ⁠jedoch konsequent abgestellt werden. Pistorius kündigte an, die Dunkelfeldstudie in Zukunft zu wiederholen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)