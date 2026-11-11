Pkw-Absatz in China dürfte erstmals seit 2014 unter 19 Millionen fallen

Reuters · Uhr
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Peking, ⁠11. Nov (Reuters) - Der Inlandsabsatz von Autos in China dürfte Branchenangaben zufolge in diesem Jahr ‌erstmals seit 2014 unter 19 Millionen Fahrzeuge fallen. Die ⁠Auto-Exporte ⁠blieben dagegen robust und würden im Gesamtjahr voraussichtlich die Zahl von elf Millionen Pkw übersteigen, teilte der ‌Verband der chinesischen ‌Automobilhersteller am Mittwoch mit. Die Prognose für das Inlandsgeschäft verdeutlicht ⁠die nachlassende Nachfrage auf dem ‌weltweit größten ⁠Automarkt. Der Gesamtabsatz einschließlich Nutzfahrzeuge sank dem Verband zufolge im Oktober im Jahresvergleich ‌um ⁠9,2 Prozent. Der Rückgang ⁠fiel damit stärker aus als im September mit 8,4 Prozent.

(Bericht von Qiaoyi Li und Yukun Zhang; geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)

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