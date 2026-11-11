Pkw-Absatz in China dürfte erstmals seit 2014 unter 19 Millionen fallen
Peking, 11. Nov (Reuters) - Der Inlandsabsatz von Autos in China dürfte Branchenangaben zufolge in diesem Jahr erstmals seit 2014 unter 19 Millionen Fahrzeuge fallen. Die Auto-Exporte blieben dagegen robust und würden im Gesamtjahr voraussichtlich die Zahl von elf Millionen Pkw übersteigen, teilte der Verband der chinesischen Automobilhersteller am Mittwoch mit. Die Prognose für das Inlandsgeschäft verdeutlicht die nachlassende Nachfrage auf dem weltweit größten Automarkt. Der Gesamtabsatz einschließlich Nutzfahrzeuge sank dem Verband zufolge im Oktober im Jahresvergleich um 9,2 Prozent. Der Rückgang fiel damit stärker aus als im September mit 8,4 Prozent.
(Bericht von Qiaoyi Li und Yukun Zhang; geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)