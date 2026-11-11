Pressestimme: 'Frankenpost' zu Palästinaflagge vor Reichtstag

dpa-AFX · Uhr
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HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Palästinaflagge vor Reichtstag:

"Ehrfurcht vor der Geschichte, vor dem Staat, der Demokratie und Demonstrationsrecht garantiert, vor der Lebensleistung vieler, die dafür eingetreten sind, gehören für solche Menschen ganz offenkundig nicht dazu. Wenn sich diese, diesich dann "Aktivisten" nennen, obwohl der Begriff "Straftäter" vermutlich angebrachter wäre, dann auch noch in Filmbeiträgen im Internet für die Tat feiern und bejubeln lassen, als ob es eine Leistung sei, das Symbol des Staates gegen das von Palästina auszutauschen, dann sind Werte verrutscht, die man tunlichst im Sinne unserer Gesellschaft wieder gerade rücken sollte."/DP/jha

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