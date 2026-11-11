Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Interessengegensätze

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Interessengegensätze:

"Der kleinste gemeinsame Nenner, der alle Parteien eint, die in Abu Dhabi vertreten sind (...), dürfte eine wachsende Kriegsmüdigkeit sein. (...) Die mittel- und langfristigen Interessengegensätze bestehen fort. (...) Das Ergebnis sind Maximalforderungen, Kompromisslosigkeit und Bekräftigungsformeln, die Trumps Vermittlungsbemühungen von Anfang an begleitet haben. (...) Amerika, die Ukraine und die Europäer veröffentlichten eine Erklärung, in der die wünschenswerten Ergebnisse aufgezählt wurden (...). Nichts davon entspricht dem, was Putin will und was er in den vergangenen Jahren getan hat, auch schon vor 2022. Es wäre also nicht damit getan, der Ukraine eine "etwas andere Form" aufzuzwingen, wie das Trump offenbar vorschwebt. Nichts ist diesem geplagten und tapferen Volk mehr zu wünschen als Frieden."/DP/jha

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