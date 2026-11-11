Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Umweltminister/Diesel

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Umweltminister/Diesel:

"Was ist das bloß für ein Umweltminister? Privat fährt Carsten Schneider einen 13 Jahre alten Diesel - im Amt wirbt er für den Umstieg auf das Elektroauto. Darüber könnte man sich lustvoll aufregen und das Ganze mit Verve als verlogene Doppelmoral geißeln. Bei Licht betrachtet wäre es aber Blödsinn, das zu tun. Bundesumweltminister Schneider hat einen schlüssigen Standpunkt: Er brauche gerade keinen Neuwagen, erklärt er. Aber wenn ein Neukauf anstehe, sei es die rationale Entscheidung auf ein Elektroauto umzusteigen, so der SPD-Politiker. Das steht auch im Einklang mit seiner Politik. Schließlich verlangt er auch von anderen nicht, ihren Verbrenner noch heute aus dem Verkehr zu ziehen und sofort ein Elektroauto zu kaufen."/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Kalifornier lehnen Milliardärssteuer abgestern, 05:02 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könntegestern, 15:04 Uhr · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen