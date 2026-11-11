Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Charakterisierung Ilse Aigners

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Charakterisierung Ilse Aigners:

"Natürlich ist nichts daran falsch, Aigner für ihre menschlichen Qualitäten zu loben. Wer Aigner trifft, hat das Gefühl, von ihr ernstgenommen zu werden. Das Gefühl, dass sie sich aufrichtig für ihr Gegenüber interessiert. Eine Qualität, die ihre (männlichen) Vorgänger im Schloss Bellevue wohl eher haben vermissen lassen. Das Problem ist nur: Ilse Aigner ist weitaus mehr als das. Sie kann Hubschrauber reparieren, behauptete sich im Handwerk. Und auch in der Männerdomäne Politik setzte sie sich durch, sie ist Vorsitzende des größten und mächtigsten CSU-Bezirks Oberbayern, in zwei Merkel-Kabinetten war sie Bundeslandwirtschaftsministerin, unter Seehofer Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin. In diese Positionen kommt man nicht ohne Machtinstinkt und Ehrgeiz."/DP/jha