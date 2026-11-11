Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukrainefrieden

dpa-AFX · Uhr
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HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukrainefrieden:

"In einem Abschlusspapier, dem Kiew und Moskau gleichermaßen zustimmen sollen, wird so einiges drinstehen, das weder Berlin, Paris oder London passt - noch der EU. Mit am Tisch sitzen, das hat Bundesaußenminister Wadephul folgerichtig formuliert, heißt nicht zugleich, mitzubestimmen. In Abu Dhabi schreiben jetzt andere ein mögliches Friedensdrehbuch. Dass ein Immobilienmogul und Trumps Schwiegersohn Verhandlungsführer sind - seltsam genug. Und zugleich Nährboden für den Verdacht, hier ließen sich zwei politisch Unerfahrene von der russischen Seite über den Tisch ziehen. Aber Witkoff und Kushner sind jetzt nun einmal die handelnden Personen. Realpolitik bedeutet, sich mit der Wirklichkeit zu arrangieren. Aus Berlin und Brüssel gab es schon viel zu oft Maximalforderungen zu hören. Da bleibt dann halt nur der Platz am Katzentisch."/DP/jha

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