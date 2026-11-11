Rocket Lab: Umsatzsprung rechtfertigt den Kursanstieg

Was bewegt die Aktie?

Rocket Lab hat den Umsatz um 73 Prozent auf rund 267 Millionen Dollar gesteigert. Die Aktie legte nach der Veröffentlichung der Zahlen am Montag zunächst leicht und am folgenden Handelstag um 6,5 Prozent zu. Das kräftige Wachstum rechtfertigt die positive Kursreaktion, auch wenn das Unternehmen weiterhin Verluste schreibt.

Beim Ergebnis fiel der Verlust mit 0,12 Dollar je Aktie höher aus als die erwarteten 0,07 Dollar. Dem starken Umsatzanstieg steht damit ein schwächeres Ergebnis gegenüber. Für die positive Einordnung der Geschäftsentwicklung sind derzeit vor allem das Wachstum, die Auftragsentwicklung und der Umsatzausblick entscheidend.

Der Auftragsbestand erreicht mit 3,6 Milliarden Dollar einen Rekordwert und umfasst inzwischen 117 Raketenstarts. Das bestehende Electron-Programm bedient den Bereich kleinerer Raketen, während Rocket Lab mit Neutron größere Raketen entwickeln will. Auch für Neutron hat das Unternehmen bereits zahlreiche Aufträge erhalten, sodass schon vor dem Einsatz Nachfrage besteht.

Allerdings verschiebt Rocket Lab das Neutron-Projekt deutlich in das Jahr 2027 hinein. Electron bietet währenddessen ein bestehendes Startprogramm, dessen Aufträge sich gut entwickeln. Wenn Neutron zum Einsatz kommt, könnte Rocket Lab mit größeren Raketen stärker in den direkten Wettbewerb mit SpaceX treten und möglicherweise mehr Spielraum bei der Preisgestaltung gewinnen.

Zusätzlich unterstützt der Umsatzausblick die positive Bewertung der Zahlen, denn er übertrifft die Erwartungen. Zugleich dürfte die Marge weiter steigen. Umsatzwachstum, Rekordaufträge und die Aussicht auf eine höhere Marge ergeben zusammen ein positives Bild, während der größere Verlust und die Verzögerung bei Neutron die Risiken der weiteren Entwicklung zeigen.

Charttechnik

Der nächste wichtige Test ist das Überwinden der Trendlinie. Die entscheidende Kursmarke liegt anschließend bei 80 Dollar: Steigt die Aktie über dieses letzte Zwischenhoch, verbessert sich das Chartbild deutlich und ein dynamischerer Anstieg wird möglich. Bis dahin bleibt der jüngste Kursanstieg eine Gegenbewegung.

Martins Einschätzung

Die Geschäftsentwicklung und der Ausblick sprechen für eine Bewegung in Richtung 80 Dollar und darüber im Laufe der nächsten Monate. Das Unternehmen steht allerdings noch früh in seiner Entwicklung, weshalb weiterhin mit hohen Kursschwankungen zu rechnen ist.

Das kapitalintensive Geschäft birgt zudem ein Verwässerungsrisiko. Falls die verfügbaren Mittel für die weitere Entwicklung zu gering ausfallen, könnten zusätzliche Kapitalmaßnahmen die Beteiligung bestehender Aktionäre verwässern.