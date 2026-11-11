ROUNDP: KWS Saat bestätigt Prognose - Auftakt wie üblich mit operativem Verlust

EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat schreibt zum Auftakt seines Geschäftsjahres 2026/27 wie üblich tiefrote Zahlen. Das Unternehmen sprach in am Mittwoch von anhaltend herausfordernden Bedingungen auf den Agrarmärkten. Der Umsatz legte indes zu, und die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte das Management um Konzernchef Felix Büchting. An der Börse ging es gleichwohl bergab.

Die im SDax notierte Aktie sank im frühen Handel auf ein Tief seit März. Zuletzt ging es um rund 3 Prozent auf 66 Euro bergab, damit gehörte KWS Saat zu den schwächeren Werten im Index der kleineren Unternehmen. Das ohnehin sehr volatile Papier ist seit einem Zwischenhoch Anfang September wieder im Sinkflug, seit dem Jahreshoch im Mai bei fast 81 Euro hat der Kurs sogar um fast ein Fünftel nachgegeben. Seit dem Jahreswechsel steht der Anteilsschein mittlerweile fast 4 Prozent im Minus. Auf Sicht von drei Jahren sitzen Anleger gleichwohl noch auf Gewinnen von rund einem Viertel.

In den drei Monaten bis Ende September schrieb KWS Saat einen Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 27 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Einbeck mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch ein positives operatives Ergebnis von fast 5 Millionen erzielt. Damals profitierte KWS aber auch von einem Sondereffekt durch den Verkauf von Lizenzrechten im Zusammenhang mit seinem veräußerten nordamerikanischen Maisgeschäft. In den Jahren davor hatte KWS im ersten Quartal operativ immer in der Verlustzone gesteckt.

Baader-Analyst Volker Bosse sprach in einem ersten Kommentar von einem "alles in allem soliden Start in das Jahr", auch wenn die Zahlen gemischt ausgefallen seien. Das konzernweit schlechtere operative Ergebnis sieht er vor allem dem wichtigen Zuckerrübensegment geschuldet, in dem höhere Forschungs- und Entwicklungskosten belastet hätten. Dagegen hob der Experte insbesondere die gute Entwicklung im Geschäft mit Getreide- und Gemüsesaat hervor - letzteres baut KWS aus.

Unter dem Strich wies der Konzern für das Berichtsquartal mit 37,7 Millionen Euro einen fast viermal so hohen Verlust aus wie ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte hingegen um knapp vier Prozent auf 236,5 Millionen Euro.

Jedoch ist das erste Quartal beim Unternehmen in der Regel saisonal schwach, da sich die Kernmärkte des Unternehmens auf der Nordhalbkugel befinden und die Hauptumsatzträger wie Mais- und Zuckerrübensaatgut erst im Frühjahr gesät werden. Der Jahresstart trägt den Angaben zufolge in der Regel nur 15 Prozent zum Gesamterlös bei.

Finanzvorstand Jörn Andreas zeigte sich daher zufrieden. "Wir sind insbesondere durch ein starkes Rapsgeschäft operativ gut ins neue Geschäftsjahr gestartet", sagte er und ergänzte. "In einem weiterhin angespannten Agrarumfeld sehen wir uns daher auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen."

Demnach soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - um rund 3 Prozent zulegen. Das Wachstum läge damit am unteren Rand des mittelfristig angepeilten Korridors von 3 bis 5 Prozent. Die Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), wird dabei in Übereinstimmung mit den Mittelfristzielen bei 19 bis 20 Prozent erwartet./tav/niw/jha/