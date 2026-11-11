ROUNDUP: Regen? Egal! Narren feiern den Karnevalsstart

KÖLN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Stimmungsaufheller an einem regnerischen Novembertag: In Köln, Düsseldorf und anderen Hochburgen des närrischen Frohsinns hat um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison begonnen. Tausende Kostümierte ließen sich durch das schlechte Wetter die Stimmung nicht vermiesen.

"Ich würde sagen: Einfach immer weiterfeiern", sagte der Kölner Karnevalsprinz Marius I. der Deutschen Presse-Agentur. "Der Kölsche lässt sich, glaube ich, durch nichts vom Feiern abhalten, und deshalb wird es genauso schön wie wenn die Sonne scheinen würde." Strahlenden "Sunnesching" (Sonnenschein) hatte es vor einem Jahr am 11.11. gegeben.

"Kein Zögern, kein Zurückziehen"

Der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester sagte bei einem Empfang im Rathaus, anders als im politischen Berlin würden in Köln höchste Würdenträger in Gestalt des Dreigestirns geräuschlos ins Amt gebracht. "Kein Zögern, kein Zurückziehen, und alle halten sich an vereinbarte Verfahren", spottete der SPD-Politiker. Das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau wird am 11.11. traditionell in sein Amt eingeführt.

Der Komiker Guido Cantz gratulierte als Moderator der Karnevalsübertragung im WDR Fernsehen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der am 11.11. Geburtstag hat. "Friedrich Merz wird 71", sagte Cantz. "Es wird gemunkelt, er ist mit seinen Freunden im Phantasialand. Ist natürlich nur schade, dass Philipp Amthor noch nicht auf die Achterbahn darf", witzelte Cantz mit Blick auf den Freizeitpark in Brühl bei Köln.

Stromabwärts in Düsseldorf erwacht am 11. 11. die Karnevalsfigur Hoppeditz und hält eine Rede. In der Fastnachtshochburg Mainz wurden etwa 9.000 Menschen zur zentralen Veranstaltung auf dem Schillerplatz erwartet.

Mehr als 1000 Polizisten in Köln im Einsatz

Zehntausende Feiernde strömten in die Partyhochburg Köln. Schon morgens standen trotz Regens Gruppen von Kostümierten vor dem Hauptbahnhof, teils mit Regencapes, teils in dicken Fellkostümen, teils ohne jedes Zugeständnis an das Wetter. In Bäckereien wurden fleißig Berliner und anderes traditionelles Karnevalsgebäck verkauft.

Um das Treiben in geregelte Bahnen zu lenken, waren in Köln gut 1.000 Polizisten, 450 Ordnungsamtsmitarbeiter und etwa 1.200 Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens im Einsatz.

Auch neueste Entwicklungen in der Bundespolitik wurden von den Jecken aufgegriffen. Der Kölner Karnevalsprinz Marius I. gratulierte der für das Bundespräsidentenamt nominierten CSU-Politikerin Ilse Aigner. Gleichzeitig lud er sie zum Karnevalfeiern in die Rheinmetropole ein. "Probieren sollte man es auf jeden Fall. Auch als Bayerin ist man da ganz herzlich eingeladen", sagte der Prinz der dpa. "Kölsch ist in kleineren Gläsern als in Bayern das Bier, das ist aber auch okay", versicherte er. "Schmeckt auch, sollte man vielleicht auch mal probieren, wenn man aus Bayern kommt. Herzliche Einladung."

Muss jetzt auch das Dreigestirn weiblich werden?

Auf die Frage, ob auch das Dreigestirn aus Prinz, Bauer und Jungfrau mal von Frauen verkörpert werden sollte, sagte Marius: "Ich sag mal so, ich bin froh, dass es in der kommenden Session kein weibliches Dreigestirn geben wird, weil dann wären wir raus gewesen. Alles, was danach kommt, ist Sache des Festkomitees. Ich kann's mir natürlich vorstellen und bin sehr gespannt, wann es denn kommen wird."

Traditionell wird auch die Figur der Jungfrau - die die Stadt Köln repräsentiert - von einem Mann verkörpert. Das Festkomitee Kölner Karneval hat erklärt, dass auch Frauen Prinz, Bauer oder Jungfrau verkörpern können. Nur sei es bisher in der Praxis noch nicht dazu gekommen, sagte eine Sprecherin des Festkomitees./cd/DP/jha