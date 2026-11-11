ROUNDUP: Ukraine-Gespräche gehen weiter: Kommt ein Gipfeltreffen?

ABU DHABI (dpa-AFX) - Ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene soll in Abu Dhabi zu den Themen am zweiten Tag der Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gehören. Das kündigte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj an - und sprach vom "Haupttag" der Gespräche. In dem Emirat am Persischen Golf soll es demnach heute auch um Deeskalation bei gegenseitigen Angriffen auf den Energiebereich und im Schwarzen Meer sowie um einen weiteren Gefangenenaustausch gehen.

Das Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten markiert die ersten direkten Verhandlungen auf Arbeitsebene zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA seit mehr als acht Monaten. Die erste Runde am Dienstag hatte keine durchgreifenden Fortschritte gebracht.

US-Vermittler Jared Kushner, der auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump ist, zeigte sich dennoch "zuversichtlich". Er sprach auf der Plattform X von "konstruktiven Gesprächen". Es werde weiter daran gearbeitet, den "verheerenden Krieg" zu beenden. Russland hatte im Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland begonnen.

Ischinger sieht Chancen auf Durchbruch skeptisch

Vor dem zweiten Verhandlungstag erwartete der Ex-Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, keine wesentlichen Fortschritte. "Ich bin sehr skeptisch, ob das, was jetzt in Abu Dhabi und in den nächsten Wochen an Gesprächen stattfindet, zum Durchbruch führt", sagte er der Funke-Mediengruppe.

Der russische Präsident Wladimir Putin lasse sich ein Einlenken in der Ukraine-Frage nicht durch wirtschaftliche Wohltaten abkaufen. Die USA sendeten hier die "falschen Signale". Es sei dennoch wahrscheinlich, dass Putin innerhalb der verbleibenden zwei Amtsjahre von US-Präsident Trump eine Verhandlungslösung anstrebe.

Selenskyj: Austausch von über 1.000 Gefangenen

Uneinigkeit herrschte unterdessen darüber, ob bereits am ersten Tag ein Abkommen über einen Gefangenenaustausch erzielt wurde. Selenskyj zufolge wurde vor allem ein derartiger Austausch besprochen. "Man würde gern 1.000 gegen 1.000, möglicherweise 1.500 gegen 1.500 tauschen, einen großen Austausch", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen.

Die US-Delegation werde "mit dieser Agenda" nach den Verhandlungen nach Russland reisen, sagte Selenskyj. Die russische Seite habe zudem die Gebietsfrage angesprochen. "Das ist eine Frage auf der Ebene der Staatschefs", hob Selenskyj hervor, dennoch hätten seine Unterhändler ein Mandat zur Diskussion dieses Themas. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen an Russland im Rahmen einer Friedenslösung bislang strikt ab.

Selenskyj lehnt es zudem ab, für ein mögliches Gipfeltreffen mit Putin nach Moskau zu reisen, Putin wiederum lässt immer wieder Gesprächsbereitschaft signalisieren, hat aber bislang keinem Treffen an einem neutralen Ort wie Abu Dhabi oder Genf zugestimmt.

Zuvor hatten ukrainische Medien nach dem ersten Gesprächstag über eine angeblich erzielte Vereinbarung für einen großen Gefangenenaustausch berichtet. Eine offizielle Bestätigung aus Moskau lag zunächst nicht vor.

Kiew: Ukraine kontrolliert weiter 20 Prozent der Donbass-Region

Im ukrainischen Fernsehen lehnte Außenminister Andrij Sybiha Änderungen von administrativen Grenzen als Teil einer Verhandlungslösung rundweg ab. Dabei geht es unter anderem um die Grenzen des Gebiets Donezk, damit Russland die Region als komplett erobert bezeichnen könnte. Einen solchen "Unsinn", der in einem Bericht des britischen Magazins "The Economist" ins Gespräch gebracht wurde, werde er nicht diskutieren.

Sybiha sagte, russische Erklärungen zur Kontrolle von 90 Prozent der als Donbass bezeichneten Regionen Donezk und Luhansk seien falsch. "Die Ukraine kontrolliert 20 Prozent des Territoriums", sagte er./ast/DP/zb