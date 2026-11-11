Rüstungs-Startup Helsing stellt europäische Gefechtsfeld-KI vor

Das Rüstungs-Startup Helsing will mit einer KI-gestützten Plattform europäische Streitkräfte im Einsatz unabhängiger von US-Software machen. "Es ist zwingend, dass wir Kontrolle über die Art und Weise haben, wie unsere Daten ausgewertet werden", sagte Co-Vorstandschef Gundbert Scherf am Mittwoch in ‌Berlin. Führend in diesem Bereich ist bisher der US-Sicherheitskonzern Palantir mit seiner "Maven"-Software.

Die Helsing-Plattform mit dem Namen "Clarity" ("Klarheit") soll eine Flut von Informationen über das Gefechtsfeld ⁠sammeln und ⁠auswerten, die von Drohnen, Satelliten, Sensoren, schriftlichen Berichten und öffentlich zugänglichen Informationsquellen kommen und den Soldaten damit helfen, auf Bedrohungen zu reagieren. Die Entscheidungen treffe aber immer noch ein Mensch.

Das Problem auf dem Gefechtsfeld sei nicht mehr - wie in den Kriegen der Vergangenheit - Mangel an Information, sondern ein Informationsüberschuss, sagte ‌Scherf. "Wir kommen in eine Zeit, in der der Erfolg ‌auf dem Gefechtsfeld davon abhängig ist, wie effektiv Streitkräfte Information in Handlung umsetzen können", sagte Scherf. Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass die Soldaten und ⁠deren Befehlshaber mit der Menge der Information oft überfordert sind, was zu falschen ‌oder verspäteten Entscheidungen führt. Helsing war als ⁠Entwickler von Drohnen für den Ukraine-Krieg bekannt geworden.

"Mit Clarity erhalten europäische Streitkräfte eine Software, die in Deutschland entwickelt wird, auf ihrer eigenen Infrastruktur läuft und unter ihrer Kontrolle bleibt", erklärte Scherf. Sie hätten die ‌volle Kontrolle über die Software - einen "Notaus-Schalter", mit ⁠dem das System von außen deaktiviert ⁠werden kann, gebe es nicht. Im US-Verteidigungsministerium und in der Nato ist bisher "Maven" vorherrschend.

Doch die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, aus der Nato auszutreten, haben in Europa Sorgen vor einer zu großen Abhängigkeit von den USA und von Palantir geweckt. Die Bundeswehr hat klargemacht, dass sie das US-Programm nicht beschaffen will, sondern ihr eigenes KI-System ausrollen will. Laut einem Bericht des "Spiegel" wird die Plattform bei der Bundeswehr bereits getestet.