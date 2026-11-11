Kurs reagiert kaum

Rüstungsboom beflügelt Vincorion - Prognose bestätigt

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Das Logo der Firma Vincorion ist auf einem Smartphone abgebildet.
Vincorion · Quelle: Adobe.com/Timon
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(Reuters) - Der Rüstungs- und Luftfahrtzulieferer Vincorion profitiert von der hohen Nachfrage nach Militärtechnik. In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz um gut 41 ‌Prozent auf 238 Millionen Euro, während sich das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 35 Prozent auf 46 ⁠Millionen ⁠Euro verbesserte, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Auftragsbücher des Unternehmens sind zudem prall gefüllt. Der Gesamtauftragsbestand beläuft sich auf rund 1,2 Milliarden Euro. Vincorion bestätigte seine bereits Anfang Oktober ‌angehobene Jahresprognose. Für das Gesamtjahr ‌2026 rechnet die Firma weiterhin mit einem Umsatz von 323 bis 333 Millionen Euro und einer bereinigten ⁠Ebit-Marge von 18,5 bis 19,5 Prozent.

Getragen worden sei ‌das Wachstum vor allem ⁠von der starken Nachfrage nach Komponenten für Panzer und Luftabwehrsysteme. So habe Vincorion etwa Stabilisierungssysteme für die Panzer Leopard 2 und ‌Puma sowie Energiesysteme ⁠für die Flugabwehrraketen Patriot und ⁠Iris-T geliefert. "Die ersten neun Monate des Jahres haben gezeigt, dass wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen: Wir wachsen, wir liefern, was wir zugesagt haben, und wir investieren in unsere Zukunft", erklärte Firmenchef Kajetan von Mentzingen.

Die Kursreaktion fiel dennoch verhalten aus. Im frühen Handel am Mittwoch pendelte der Aktienkurs nach Bekanntgabe der Zahlen um den Vortages-Schlusskurs von 18,19 Euro.

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