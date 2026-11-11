Russland meldet zwei Festnahmen wegen angeblicher Spionage für Polen

Reuters · Uhr
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Moskau, ⁠11. Nov (Reuters) - Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben zwei Personen festgenommen, die für Polen spioniert ‌haben sollen. Die beiden Agenten des polnischen Geheimdienstes hätten Informationen über militärische ⁠Einrichtungen ⁠in der Region Kaliningrad gesammelt, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf den FSB. Sieben polnische und drei russische Staatsbürger ‌seien zudem wegen Kontakten ‌zu polnischen Sicherheitsdiensten verwarnt worden. Ein Sprecher der in Warschau für die ⁠Geheimdienste zuständigen Abteilung lehnte eine inhaltliche ‌Stellungnahme ab, verwies ⁠aber darauf, dass die russischen Äußerungen auf den polnischen Unabhängigkeitstag fielen. Es handle sich um "eine ‌weitere Provokation ⁠und einen Akt der ⁠Desinformation".

Das an der Ostsee gelegene Kaliningrad ist eine russische Exklave, die an Polen und Litauen grenzt.

(Bericht von Reuters, bearbeitet von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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