Energiehandel und Jahresziele im Fokus

RWE: Starke Zahlen erhöhen die Chancen auf steigende Kurse

onvista · Uhr

RWE übertrifft die Erwartungen, die Aktie steigt um 2,3 Prozent. Der starke Energiehandel unterstützt das Ergebnis und das Ziel, die bestätigte Jahresprognose am oberen Ende zu erreichen. Nach der Seitwärtsphase seit März bestehen gute Chancen auf einen erneuten Kursanstieg.

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Was bewegt die Aktie?

RWE steigert den Nettogewinn von 1,3 auf 1,8 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz Ebitda, steigt von 3,4 auf 4,6 Milliarden Euro. Besonders gut entwickelt sich erneut der Energiehandel, der sogar das obere Ende der eigenen Prognose übertrifft. Insgesamt fallen die Zahlen besser als erwartet aus, und die RWE-Aktie gewinnt am Tag der Veröffentlichung 2,3 Prozent.

Die Jahresprognose bestätigt RWE und strebt inzwischen deren oberes Ende an. Damit richtet sich der Blick auf ein Ebitda in Richtung sechs Milliarden Euro oder mehr sowie einen Nettogewinn in Richtung zwei Milliarden Euro oder mehr. Die bisherigen Ergebnisse sprechen für gute Chancen, die Jahresziele zu erreichen. Eine Überschreitung der oberen Prognosegrenze erscheint ebenfalls möglich, wenn sich die starke Ergebnisentwicklung im verbleibenden Jahresverlauf fortsetzt.

Gleichzeitig plant RWE Investitionen von elf Milliarden Euro in erneuerbare Energien, Batteriespeicher und ähnliche Projekte. Das hohe Investitionsvolumen bleibt ein wesentlicher Vorbehalt bei der Aktie. Es könnte dazu beitragen, dass sich der Kurs trotz der starken Geschäftsentwicklung seit März überwiegend seitwärts bewegt. Für die Einordnung stehen damit die deutlich höheren Ergebnisse und die weiterhin umfangreichen geplanten Ausgaben nebeneinander.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 18 und liegt etwas über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Dieser Bewertungsaufschlag erscheint angesichts der Ergebnisentwicklung gerechtfertigt. Während sich der Aktienkurs über Monate überwiegend seitwärts bewegt hat, ist die Bewertung deutlich gesunken. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von 2,2 Prozent, die während dieser Phase einen zusätzlichen Ertrag bietet und die positive Einschätzung der Aktie ergänzt.

Charttechnik

Die Seitwärtsbewegung seit März lässt sich als zeitliche Konsolidierung innerhalb des vorherigen Aufwärtstrends einordnen. Die starken Zahlen verbessern die Chancen, dass der Kurs diese Phase nach oben beendet. Gelingt der Ausbruch, könnten anschließend auch die bisherigen Hochs bei 62 Euro überschritten werden.

Martins Einschätzung

RWE bleibt ein attraktives Investment. Die gestiegenen Ergebnisse bei zugleich gesunkener Bewertung sprechen für die Aktie; die hohen Investitionspläne bleiben der wesentliche Vorbehalt. Die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sind nach den Zahlen gut.

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