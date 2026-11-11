RWE will an zweiter Auktions-Runde für Gaskraftwerke teilnehmen

Düsseldorf, ⁠11. Nov (Reuters) - Der Energiekonzern RWE will sich nach dem Erfolg bei der Ausschreibung der Bundesregierung für den Bau neuer Gaskraftwerke auch an der zweiten ‌Runde beteiligen. RWE verfüge über weitere Projekte in einer Größenordnung von 1,5 Gigawatt, sagte Finanzchef ⁠Michael ⁠Müller am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Dabei handele es sich um keine Braunkohle-Anlagen, sondern um neue Projekte. "Wir gehen zuversichtlich in die zweite Auktion." RWE und der ostdeutsche Braunkohlekonzern ‌LEAG waren Anfang November die ‌großen Gewinner der ersten Ausschreibung für neue Kraftwerke, die die Stromversorgung in Deutschland beim Ausbau der ⁠schwankenden Ökostrom-Erzeugung absichern sollen.

Müller äußerte sich auf Nachfrage ‌zu möglichen Übernahmeplänen für ⁠den Düsseldorfer Konkurrenten Uniper. Er wolle weder den Prozess noch Details kommentieren. Es sei aber klar, dass das M&A Team ‌sich so etwas ⁠anschauen würde. Angesichts der Wettbewerbshürden ⁠würde nach seinen Worten eine Beteiligung, wenn überhaupt, überschaubar sein. Konzernchef Markus Krebber hatte kürzlich auf einer Konferenz in Abu Dhabi bestätigt, dass RWE gemeinsam mit dem Finanzinvestor KKR an dem Rennen um Uniper beteiligt sei.

Bericht von Tom Käckenhoff, Christoph Steitz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).