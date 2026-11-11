Sea: Sinkende Margen belasten die Aktie trotz Umsatzsprung

Was bewegt die Aktie?

Sea Limited steigert den Umsatz um 43 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Die Erwartungen hatten bei 8,1 Milliarden Dollar gelegen, das Unternehmen übertrifft sie damit um rund 500 Millionen Dollar. Beim Umsatz liefert Sea somit ein deutlich besseres Ergebnis als erwartet, während der Gewinn je Aktie hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Der unbereinigte Gewinn je Aktie steigt von 0,59 Dollar im Vorjahr auf 0,78 Dollar. Trotz dieses Zuwachses verfehlt Sea die Gewinnerwartungen des Marktes. Gleichzeitig gehen die Margen zurück: Das kräftige Umsatzwachstum geht mit einer schwächeren Entwicklung der Profitabilität einher, und dieser Margendruck belastet die Aktie nach den Zahlen.

Im Onlinehandel verzeichnet Shopee deutliche Zuwächse bei Handelsvolumen und Bestellungen. Das Handelsvolumen wächst um 23,3 Prozent, die Zahl der Bestellungen steigt um 25 Prozent. Damit nimmt die Zahl der Bestellungen etwas stärker zu als das Handelsvolumen, und beide Kennzahlen zeigen eine deutliche Ausweitung des Geschäfts.

Das Finanzgeschäft erzielt einen Umsatz von 1,6 Milliarden Dollar und wächst um 64 Prozent. Damit übertrifft das Wachstum dieses Bereichs den Umsatzanstieg des gesamten Unternehmens deutlich. Gemessen am Gesamtumsatz von 8,6 Milliarden Dollar bleibt das Finanzgeschäft allerdings ein kleinerer Teil des Konzerns, sodass sein hoher Zuwachs nur einen Teil der Geschäftsentwicklung ausmacht.

Der Gamingbereich kommt auf einen Umsatz von 840 Millionen Dollar und wächst um sechs Prozent. Unter den drei Geschäftsbereichen weist er damit das geringste Wachstum auf und erzielt zugleich den kleinsten Umsatz. Insgesamt stehen den deutlichen Zuwächsen im Onlinehandel und im Finanzgeschäft rückläufige Margen gegenüber, die für die Bewertung der Zahlen entscheidend bleiben.

Charttechnik

Die Aktie hat den zwischenzeitlichen Kursanstieg der vergangenen zwölf Monate vollständig abgegeben. Im Bereich um 80 Dollar liegt eine wichtige Unterstützung. Vorbörslich steigt der Kurs um rund zwei Prozent.

An der Unterstützung könnte sich ein Doppeltief bilden. Wenn der Kurs anschließend die jüngsten Zwischenhochs und die Abwärtstrendlinie überwindet, könnte der Anstieg an Dynamik gewinnen. Für dieses Szenario liegt die nächste relevante Zielmarke bei 100 Dollar.

Martins Einschätzung

Der Umsatzanstieg überzeugt, die rückläufigen Margen beeinträchtigen jedoch die Qualität des Wachstums. Für einen Einstieg braucht es zunächst einen Kursanstieg über die jüngsten Zwischenhochs und die Abwärtstrendlinie. Zusätzlich verdient die Konkurrenz in Asien Aufmerksamkeit: Falls von ihr weiterer Margendruck ausgeht, könnte sich die Profitabilität zusätzlich verschlechtern.