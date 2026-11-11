Siemens Energy an Dax-Spitze – Indexrekord nah

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch weiter zugelegt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 1,1 Prozent auf 26.620 Punkte und bleibt damit in Nahdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten. Auftrieb erhielt der Leitindex vor allem vom massiven Kursgewinn der Siemens-Energy-Aktie.

Der MDax gewann am Mittwochmorgen 0,8 Prozent auf 31.287 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um 1,1 Prozent aufwärts. Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) wieder etwas verflogen. Zudem dämpfte der Cloudkonzern Coreweave mit einem optimistischen Ausblick Zweifel am KI-Geschäft.

Wieder etwas anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen traten damit etwas in den Hintergrund. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse eingebrockt und die Erwartung steigender Leitzinsen in den Vereinigten Staaten erneut befeuert.

Siemens Energy legt kräftig zu

Mit bis zeitweise mehr als acht Prozent Gewinn klar bester Wert im deutschen Leitindex war am Mittwoch im frühen Handel der Energietechnik-Konzern Siemens Energy. Der Konzern hatte zuvor Zahlen präsentiert und setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre.

Der weltweite Strombedarf dürfte weiter steigen, angetrieben durch die Elektrifizierung von Verkehr, Heizung, Kühlung und Industrie sowie durch neue Großverbraucher wie Rechenzentren, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit.

Für 2026/27 (per Ende September) erwartet Siemens Energy ein vergleichbares Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll auf 14 bis 16 Prozent steigen. Wachstumstreiber bleiben dabei das Geschäft mit Gas- und Netztechnik. Beim Gewinn nach Steuern erwartet der Konzern mit rund fünf Milliarden Euro ebenfalls mehr.

Brenntag nach Zahlen am Indexende

Am anderen Ende des Index rangiert dagegen am Mittwochmorgen die Aktie von Brenntag mit Verlusten von mehr als vier Prozent. Auch hier sind die Zahlen ausschlaggebend. Der Chemikalienhändler wird nach Zuwächsen im dritten Quartal zwar etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2026.

Das im Sommer erneut erhöhte Ergebnisziel sieht der Konzern nun am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre im Quartal ein Gewinn von 129 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Brenntag hier 113 Millionen Euro ausgewiesen.

Aber: Beim operativen Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen ("Ebitda") habe Brenntag enttäuscht, kommentiert das Analysehaus Jefferies. Es hat die Einstufung für die Aktien mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen.

(mit Material von dpa-AFX)

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