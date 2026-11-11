Siemens Energy erfreut Anleger mit Dividenden-Sprung

(Reuters) - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy hat sein operatives Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig gesteigert und beteiligt seine Anleger mit einer mehr als verdreifachten Dividende an den Milliardengewinnen. Die Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2026 (per Ende September) eine Dividende von 2,30 Euro je Anteilschein erhalten, nach ‌70 Cent im Jahr zuvor. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch zudem eine Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms von bis zu neun Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 ⁠an.

Dank sprudelnder Einnahmen ⁠im Geschäft mit Anlagen zur Stromerzeugung und einer Rückkehr der Windturbinentochter Gamesa in die Gewinnzone konnte der Dax-Konzern 2026 sein operatives Ergebnis vor Sondereffekten auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Die Erlöse kletterten um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Damit lagen die Zahlen auf dem Niveau der Markterwartungen. Für das Geschäftsjahr 2027 und bis ‌2030 kündigte das Unternehmen weitere Zuwächse an.

"Das Siemens-Energy-Team hat ‌alle angehobenen Prognosen erfüllt, das Ergebnis deutlich gesteigert und im Windgeschäft die Gewinnschwelle erreicht", sagte Vorstandschef Christian Bruch. Das schaffe die Grundlage für die nächste Phase der Transformation. "Unsere Ziele für 2030 ⁠geben eine klare Richtung vor und unterstreichen unsere erfolgreiche Umsetzung in einem positiven Marktumfeld." ‌Mit der erhöhten Dividende und einem kontinuierlichen Aktienrückkaufprogramm ⁠profitierten die Aktionäre vom Geschäftserfolg.

Siemens Energy ist der KI-Profiteur schlechthin im Dax

Der Konzern hat in den vergangenen Jahren einen enormen Schub von einer steigenden Nachfrage nach Turbinen und der Netzausrüstung zur Stromversorgung von Rechenzentren bekommen, die für Künstliche Intelligenz (KI) benötigt werden. Allein im vergangenen Jahr ‌fuhr das Unternehmen Auftragseingänge von rund 68 ⁠Milliarden Euro ein - ein Plus von ⁠knapp 19 Prozent.

Hinzu kam, dass die lange Zeit hohe Verluste schreibende Windturbinentochter Gamesa in die Gewinnzone zurückkehrte. Im vierten Quartal erzielte Gamesa ein operatives Ergebnis vor Sondereffekten von 23 Millionen Euro - nach einem Verlust von 303 Millionen Euro vor Jahresfrist.

Bruch kündigte für 2027 ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent an und eine Ergebnismarge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent. Bis 2030 peilt er ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent an. Die Ergebnismarge vor Sondereffekten soll 2030 ⁠bei 20 bis 22 Prozent liegen.