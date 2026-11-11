Siemens Energy beglückt Anleger mit mehr Dividende und Aktienrückkauf

- von Tom ⁠Käckenhoff und Christoph Steitz

Düsseldorf/Berlin, 11. Nov (Reuters) - Nach einem kräftigen Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr schüttet Siemens Energy deutlich mehr Geld an seine Aktionäre aus. Der Energietechnikkonzern kündigte am Mittwoch an, die Dividende auf 2,30 Euro je Aktie mehr als zu verdreifachen und das Aktienrückkaufprogramm auf bis zu neun Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 auszuweiten.

Dank sprudelnder Einnahmen im Geschäft mit Anlagen ‌zur Stromerzeugung und einer Rückkehr der Windturbinentochter Gamesa in die Gewinnzone konnte der Dax-Konzern 2026 sein operatives Ergebnis vor Sondereffekten auf 5,49 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Die Erlöse kletterten um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. ⁠Damit lagen die Zahlen ⁠auf dem Niveau der Markterwartungen. Der Umsatzsprung von 21,5 Prozent im vierten Quartal des Geschäftsjahres auf 12,8 Milliarden Euro fiel höher aus als von Experten erwartet. Für das Geschäftsjahr 2027 und bis 2030 kündigte das Unternehmen weitere Zuwächse an. Der Aktienkurs stieg um über acht Prozent auf 129 Euro.

"Das Siemens-Energy-Team hat alle angehobenen Prognosen erfüllt, das Ergebnis deutlich gesteigert und im Windgeschäft die Gewinnschwelle erreicht", sagte Vorstandschef Christian Bruch. Das schaffe die Grundlage für die nächste Phase der ‌Transformation. "Unsere Ziele für 2030 geben eine klare Richtung vor und unterstreichen unsere ‌erfolgreiche Umsetzung in einem positiven Marktumfeld." Mit der erhöhten Dividende und einem kontinuierlichen Aktienrückkaufprogramm profitierten die Aktionäre vom Geschäftserfolg.

INVESTOREN FÜR SPARTE TRANSFORMATION OF INDUSTRY GESUCHT

Der Konzern hat in den vergangenen Jahren einen enormen Schub von einer steigenden Nachfrage nach Turbinen und der Netzausrüstung ⁠zur Stromversorgung von Rechenzentren bekommen, die für Künstliche Intelligenz (KI) benötigt werden. Allein im vergangenen Jahr ergatterte das Unternehmen Auftragseingänge ‌von rund 68 Milliarden Euro, ein Plus von knapp 19 Prozent. ⁠Hinzu kam, dass die lange Zeit hohe Verluste schreibende Windturbinentochter Gamesa in die Gewinnzone zurückkehrte. Im vierten Quartal erzielte Gamesa ein operatives Ergebnis vor Sondereffekten von 23 Millionen Euro nach einem Verlust von 303 Millionen Euro vor Jahresfrist.

Bruch kündigte für 2027 ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent an und eine Ergebnismarge ‌vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent. Bis 2030 peilt ⁠er ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 ⁠Prozent an. Die Ergebnismarge vor Sondereffekten soll 2030 bei 20 bis 22 Prozent liegen.

Der Konzern treibt dem Manager zufolge die Überlegungen für einen Teilverkauf des Dampfturbinengeschäfts Transformation of Industry voran. Dessen Wachstumschancen seien nicht so groß wie die der Bereiche Grid Technologies und Gas Services. Ab dem Frühjahr wolle der Konzern Gespräche mit Investoren führen, sagte der Manager in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Prozess werde aber dauern. Auch ein Börsengang sei nicht ausgeschlossen. Zudem wolle Siemens Energy einen großen Anteil behalten. Er gehe von einem Anteil deutlich höher als 20 Prozent aus. "Wir kommunizieren intern immer so dicker Daumen 40 Prozent." Die Sparte mit 17.000 Mitarbeitern stellt unter anderem Dampfturbinen, Kompressoren und Anlagen ⁠für die Wasserstoffproduktion her. Kunden sind insbesondere Unternehmen der energieintensiven Industrie, die sich klimaschonender aufstellen wollen.

(Bericht von Tom Käckenhoff, Christoph Steitz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)