Siemens Energy Rekorde – Coreweave mit KI-Erleichterung

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Siemens Energy: Rekordjahr, höhere Dividende und ehrgeizige Ziele

Siemens Energy legt ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr vor und hebt die Messlatte für die kommenden Jahre noch einmal deutlich an. Die hohe Nachfrage nach Gas- und Netztechnik, die Rückkehr von Siemens Gamesa in die Gewinnzone und ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm sorgen für Gesprächsstoff. Doch wie viel Wachstumspotenzial steckt nach dem kräftigen Kursanstieg noch in der Aktie?

Sea Limited: Rekordumsatz, aber Zweifel an der Profitabilität

Sea Limited wächst mit seinen Geschäftsbereichen Shopee, Monee und Garena weiterhin beeindruckend und übertrifft beim Umsatz die Erwartungen. Dennoch reagiert die Aktie zunächst mit deutlichen Verlusten, denn beim Gewinn und bei der Margenentwicklung bleiben Fragen offen. Warum überzeugt das starke Wachstum die Anleger nicht, und wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell angesichts steigender Kosten und möglicher Kreditrisiken?

CoreWeave: KI-Wachstum trifft auf enorme Finanzierungskosten

CoreWeave profitiert massiv von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur, meldet neue Umsatzrekorde und hebt seine Prognosen an. Ein gewaltiger Auftragsbestand verspricht weiteres Wachstum, gleichzeitig erfordert der Ausbau der Rechenzentren enorme Investitionen und verursacht erhebliche Finanzierungskosten. Kann CoreWeave aus dem KI-Boom langfristig ein profitables Geschäftsmodell machen, oder wird die hohe Kapitalbelastung zum entscheidenden Risiko?