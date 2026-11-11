Siemens Energy: Rekordgewinn rechtfertigt höhere Bewertung

Was bewegt die Aktie?

Siemens Energy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um rund 15 Prozent auf über 44 Milliarden Euro gesteigert. Der Nettogewinn wächst zugleich von 1,7 Milliarden auf über vier Milliarden Euro und damit auf mehr als das Doppelte. Der deutlich stärkere Gewinnanstieg zeigt, wie stark sich die Profitabilität gegenüber dem Vorjahr verbessert hat.

Die operative Marge hat sich ebenfalls mehr als verdoppelt und erreicht 12,4 Prozent. Die starke Nachfrage nach Gas- und Netztechnik erhöht Umsatz und Gewinn. Dabei spielt der enorme Strombedarf von Rechenzentren eine wichtige Rolle für das Geschäft von Siemens Energy. Das Unternehmen erzielt zudem einen großen Teil seines Umsatzes in Amerika.

Auch innerhalb des Unternehmens verbessert sich die Lage: Siemens Gamesa erwirtschaftet inzwischen Gewinne. Damit sinkt ein wesentliches Risiko für Siemens Energy. Gleichzeitig erreicht der Auftragsbestand mit 164 Milliarden Euro einen Rekordwert. Diese Aufträge ergänzen die starken Jahreszahlen und die ambitionierten Ziele für die kommenden Jahre.

Bis 2030 strebt Siemens Energy ein jährliches Umsatzwachstum zwischen zwölf und 14 Prozent an. Damit soll das Wachstum annähernd das Tempo des abgelaufenen Geschäftsjahres beibehalten. Zugleich soll die operative Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen. Wenn das Unternehmen diese Wachstums- und Margenziele erreicht, könnten die Gewinne weiter deutlich zulegen.

Der starke Mittelzufluss ergänzt die positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis. Der Cashflow erreicht 8,8 Milliarden Euro; für das nächste Jahr erwartet Siemens Energy zehn Milliarden Euro. Die Dividende steigt von 0,70 Euro auf 2,30 Euro je Aktie. Damit fällt die Ausschüttung mehr als dreimal so hoch aus wie zuvor.

Charttechnik

Die Zone zwischen 130 und 133 Euro bildet einen Widerstandsbereich, der sich aus wichtigen früheren Tiefs ergibt. Steigt der Kurs über 138 Euro, verbessern sich die Chancen auf einen weiteren deutlichen Anstieg. Als mögliches Kursziel kommt dann der Bereich von 150 bis 160 Euro infrage.

Martins Einschätzung

Der vorherige Kursrückgang von 190 auf 110 Euro war angesichts der Geschäftsentwicklung überzogen. Vor dem jüngsten Kurssprung lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate bei etwa 20. Die Wachstumsraten und die verbesserte Profitabilität rechtfertigen ein KGV von 24 bis 25.

Der Kursanstieg nach den Jahreszahlen ist fundamental gerechtfertigt. Siemens Gamesas Rückkehr in die Gewinnzone, der Rekordauftragsbestand und die Ziele bis 2030 sprechen für eine Neubewertung der Aktie.